Cuatro años después, la capital saca adelante su reglamento de playas

Cuatro años ha tardado el Ayuntamiento de la capital grancanaria en sacar adelante el nuevo reglamento para las playas y el litoral. El pleno municipal lo aprobó este jueves, pero no sin antes ver el grupo de gobierno cómo desde la oposición se le echaba en cara precisamente la tardanza en la aprobación. Esa demora hace, como señalaron desde el PP y también la concejala no adscrita Carmen Guerra, que el reglamento esté falto de actualización.

El reglamento pivota, según el grupo documental, sobre tres pilares fundamentales: sostenibilidad, gobernanza y seguridad. Una novedad que propone el reglamento es la consideración de todas las playas de la ciudad y las piscinas naturales de La Laja como zonas saludables libres de humo. Esta medida, que se ha adoptado durante toda la pandemia por covid-19 por motivos sanitarios, queda regulada de manera definitiva y no se podrá fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos, en ningún arenal de la capital.

Además, se permite el uso de bicicletas como medio de transporte o recreativo, con precaución e iluminación, por el paseo de Las Canteras, de lunes a viernes entre las 01.00 horas y las 08.00 horas, excepto vísperas de festivos. Precisamente, la nueva ordenanza incide en la regulación de la convivencia en los paseos marítimos, de uso exclusivo peatonal, donde se permite la práctica del running, aunque se recomienda la máxima precaución posible por parte de los corredores.

El articulado del reglamento introduce la posibilidad de practicar nudismo en las playas de El Confital, La Gaviota y Bocabarranco, donde se habilitarán espacios mediante cartelería.

En el paseo de Las Canteras y en el paseo hacia El Confital, hasta la Plaza de Pepe El Limpiabotas, el reglamento no permite la estancia y tránsito de mascotas, salvo si estos puedan ser transportados por sus dueños en trasportín o bolsa habilitada para ello, o cuando sea indispensable acceder y salir de las viviendas ubicadas en estas zonas.

Como norma general para todas las playas, no se permite la tenencia, estancia y tránsito de perros y animales, aunque el reglamento no cierra la posibilidad de que puedan establecerse alguna playa o tramo de ésta como zona expresamente autorizada para estas mascotas. La norma no afecta a los perros de asistencia y seguridad.

Otra de las novedades de la normativa es la consideración de las zonas para personas con movilidad reducida, de uso exclusivo para estos colectivos de personas. Hasta ahora estos espacios se consideraban solo de uso preferente.

Pesca limitada

El reglamento amplía la zona de protección de las especies marinas y como novedad extiende la prohibición de la pesca en todas sus modalidades en toda la zona de baño en la playa de Las Canteras, toda la zona comprendida entre la orilla y la línea exterior de La Barra, sumergida o emergida, incluyendo su prolongación hasta Los Muellitos. También está completaente prohibido el marisqueo.

En cuanto a la pesca con caña se permite únicamente en Las Canteras, en la zona de Los Muellitos, fuera de la zona de baño y en el tramo comprendido entre La Puntilla (esquina de la calle Mary Sánchez) y El Confital (plaza de Pepe Limpia Botas), con la excepción de Los Nidillos y el Torreón.

En la playa de Las Alcaravaneras se puede pescar con caña en las zonas de los espigones del Real Club Náutico de Gran Canaria y del Muelle Deportivo-Varadero hacia afuera de las zonas de baño y, en toda la playa, entre las 20:00 horas y las 9:00. En la playa de La Laja, se permite la pesca con caña, excepto en las piscinas de La Laja, desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo a lo largo de toda la playa, excepto los domingos y festivos, en los que se limita el horario, entre las 20.00 y las 9.00 horas. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre se permite solo en la zona del espigón y en la Baja de La Laja hacia afuera de las zonas de baño y en el resto de la playa entre las 20.00 y las 9.00 horas.