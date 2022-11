Cortes de pelo gratis por un kilo de comida para el Banco de Alimentos Ferna The Barber colabora con la entidad desde su academia de peluquería masculina y barbería donde ofrece este servicio por productos básicos

La proximidad de las fiestas navideñas hace que las personas que durante todo el año trabajan en favor de quienes pasan dificultades económicas y se encuentran en situación de vulnerabilidad, incrementen esfuerzos para conseguir apoyos con los que minimizar los efectos que esa realidad tiene en muchas familias.

Una de esas entidades es el Banco de Alimentos, organización que se marca el reto de responder a las carencias de personas con problemas para poder acceder a productos de primera necesidad. Un colectivo que ha sufrido un incremento a raíz de la pandemia, pues la crisis sanitaria generada por la covid-19 también ha repercutido en la economía de muchos hogares.

Ferna The Barber, nombre profesional de Fernando García, no es ajeno a esta realidad y por eso cada cierto tiempo pone en marcha acciones solidarias destinadas a echar una mano a quienes necesitan de una ayuda para salir adelante, bien con recogida de alimentos, de juguetes o atendiendo a personas que carecen de un techo y no tienen posibilidades de acudir a una peluquería o barbería.

En esta ocasión, ha querido colaborar con la campaña 'Dulce Navidad' que impulsa el Banco de Alimentos, aportando su trabajo y el de quienes se forman en su academia de peluquería masculina y barbería, ubicada en el número 149 de la calle Don Pedro Infinito, en el capitalino barrio de Schamann.

Cartel de la campaña. / c7

Así, desde mediados de este mes comenzó en su centro de trabajo y de formación una iniciativa que consiste en ofrecer el servicio de corte de pelo a cambio de un kilo de productos no perecederos, que se entregarán al Banco de Alimentos que se encargará de hacerlo llegar a las entidades que atienden a las personas que los precisan.

«Ya hemos llenado dos cajas y vamos por la tercera», explicaba este lunes Ferna The Barber con la satisfacción de comprobar que no solo colaboran quienes obtienen un corte de pelo a cambio de su donación, sino personas que lo único que quieren es echar una mano, sin contraprestación alguna. «Ya ha venido gente que nos ha entregado una bolsita con comida de forma desinteresada», confirma.

Se requieren alimentos no perecederos. / c7

Asegura que van a mantener esta iniciativa solidaria hasta el 21 de diciembre y que será el Banco de Alimentos el que se encargue de ir a recoger los productos donados a su negocio, «lo que nos facilita la tarea».

Además, avanza que ya trabaja en la puesta en marcha de la recogida de juguetes que organiza hace años en favor de la Casa de Galicia para que ningún pequeño se quede sin regalos.