Los condenan por humillar, degradar, estigmatizar y burlarse de Baldomero

Los absolvieron de usar a un incapaz para elaborar pornografía

Por otro lado, las defensas consiguieron la absolución del delito de utilización de incapaces para la elaboración de material pornográfico que pedía el fiscal. La Sala no discutió «el carácter exhibicionista o pornográfico» de las grabaciones que realizaron los acusados, pero sí les resultó «patente» que el mismo no tenía «la condición de incapaz». La víctima, según el fallo, padecía una enfermedad, el alcoholismo, que le limitaba la capacidad volitiva, pero no la anulaba. Sabía distinguir perfectamente «el alcance de sus actos y lo que hizo fue porque estaba excesivamente borracho o por un vaso de ron» pero eso no implicaba que fuera «incapaz» ni que mereciera «especial protección» por tratarse de un víctima idónea para delitos contra la libertad sexual. «En absoluto», ratificó la ponente.