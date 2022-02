La cola de casi todos los días en la capital grancanaria

No hubo accidente alguno: es solo una imagen que refleja las retenciones que se producen casi a diario de lunes a viernes en el tramo comprendido entre la plaza de Belén María y la desviación hacia el túnel de Julio Luengo, en sentido sur. El tiempo pasa y la solución al gran punto conflictivo del tráfico en la capital grancanaria no solo no llega sino que ni se vislumbra en el horizonte.

El proyecto de un paso deprimido en Belén María tropieza con que no se ha consensuado entre las administraciones la solución que se aplicará en la zona de Las Alcaravaneras. Los conductores siguen, por tanto, abonados al atasco y la desesperación diarias.