El coche de más de 40 años esquiva el impuesto de circulación

Los coches de cuarenta años o más podrán esquivar el impuesto de circulación. Aunque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está promoviendo un cambio de la ordenanza para que todos los vehículos de más de veinticinco años pierdan la exención que tenían y empiecen a pagar, es posible que la redacción final de la norma mantenga la exención del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para coches antiguos (antes de 1955), clásicos (entre 1955 y 1985) e históricos o de colección (aquéllos que están inscritos como tales en el registro 'ad hoc' que tiene la Dirección General de Tráfico).

El gobierno municipal mostró este lunes su «sensibilidad» a la propuesta que les planteó en este sentido Car Home Services, la empresa que organiza exposiciones de estas joyas de la automoción y que en la actualidad está embarcada en la creación del Museo del Automóvil de Gran Canaria, con más de cien coches antiguos y clásicos de la isla.

«El Ayuntamiento es sensible a estas demandas y se va a estudiar el mantenimiento de la exención para los vehículos de cuarenta años o más», explicó un portavoz del Consistorio capitalino a la salida de la reunión mantenida entre el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos del Consistorio capitalino, Francisco Hernández Spínola; el coordinador general de Hacienda, Contratación y Patrimonio, David Carlos Gómez Prieto; y el gerente de Car Home Services, Gustavo Cabrera.

David Gómez, Francisco Hernández Spínola y Gustavo Cabrera. C7

El espíritu del cambio normativo impulsado en el último pleno responde a la filosofía de quien contamina, paga. Y, por eso, se elimina la exención del pago del impuesto de circulación a los coches que tienen más de veinticinco años y, por tanto, funcionan con sistemas de combustión más antiguos y contaminantes.

Sin embargo, los vehículos de coleccionistas apenas se mueven y, cuando lo hacen, es para acudir a exhibiciones o colaborar en actos o eventos, algunos de ellos organizados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como la cabalgata de Reyes.

«Salen una vez al año, si salen, por lo que la contaminación es mínima», indicó Cabrera. «No podemos confundir un vehículo antiguo, anterior a los años 50, con un vehículo viejo que sigue utilizándose por las calles a diario como coche utilitario por tener más de veinticinco años», añadió, «hay vehículos antiguos y clásicos que no han pasado la matriculación a histórica y un Ford T de 1926 sí tendría que pagar el impuesto con la nueva ordenanza municipal, lo cual no es ético, ya que ese coche no hace ni 80 kilómetros anuales y tiene un valor histórico muy grande para el sector automovilístico y se encuentra en estado de colección».

Esta perspectiva también es compartida por el grupo municipal de gobierno, que entiende que el limitado uso que se da en la práctica a estos vehículos «no tiene tanto impacto ambiental como los coches de veinticinco años que circulan a diario».

El cambio de ordenanza que impulsó el Ayuntamiento en el último pleno, y que está en fase de exposición pública, retira la bonificación del 100% en la cuota del impuesto que vienen gozando los vehículos declarados históricos y todos aquellos que tienen una antigüedad mínima de veinticinco años contados desde la fecha de su primera matriculación.

Sin embargo, se mantiene invariable el artículo 3, que determina que no están sujetos al impuesto «los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza».

El problema de esta redacción es que dejaba fuera de la exención a un gran número de vehículos de coleccionistas. Y ello, en buena medida, por la falta de una definición clara sobre este tipo de automóviles.

El sector está a la espera de que, a principios de 2024, salga el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que trata de simplificar el procedimiento de catalogación de estos coches para tratar de aumentar su número y favorecer la conservación de estas joyas mecánicas. Entre las medidas incluidas en el documento está la posibilidad de que se apliquen bonificaciones en el impuesto de circulación, así como un permiso especial para que puedan circular incluso por las zonas de bajas emisiones, aunque todo ello es potestad de los municipios.

«Los vehículos históricos se distinguen porque tienen una H en la matrícula», expone Gustavo Cabrera, «los ayuntamientos no pueden gravarlos con impuestos municipales porque, según la Unión Europea, son patrimonio histórico que hay que proteger y conservar».

El modo en que se va a rectificar la norma no está definido todavía. Se desconoce si el Ayuntamiento aprovechará el periodo de exposición pública para introducir cambios en la norma o bien si se debe presentar una alegación en este sentido.

Para los coches que no tengan la condición de antiguos, clásicos e históricos y superen los veinticinco años se aplicará el impuesto. Los que cumplan el cuarto de siglo este año pagarán el IVTM como cualquier otro conductor (el recibo medio es de 65 euros) y los que hasta ahora se beneficiaban de la exención pagarán el tributo de modo progresivo: un 25% del impuesto en 2024; un 50%, en 2025; un 75%, en 2026; y el 100%, en 2027.