Los coches con 25 años tendrán que pagar el impuesto de circulación

El Ayuntamiento va a suprimir, por motivos medioambientales, la bonificación en el pago del impuesto de circulación que hasta ahora gozaban los coches históricos y los de más de 25 años. El Pleno acaba de impulsar una modificación de la ordenanza que regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) que excluye a los propietarios de estos automóviles de las exenciones.

«La supresión de dichas bonificaciones se debe a las repercusiones medioambientales de los vehículos mas antiguos, altamente contaminantes y por la incoherencia de mantener estos beneficios con las bonificaciones del 75% para los vehiculos eléctricos, hibridos y que utilicen exclusivamente autogas aprobadas en 2013 y 2016», recoge el texto aprobado este viernes.

El impuesto 219.230 Vehículos que tributan El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un censo de 219.230 vehículos registrados que pagan el tributo. Un total de 38.787 está exento del abono del impuesto (aquí están los antiguos, pero no solo ellos), mientras que otros 7.829 son los vehículos medioambientalmente más respetuosos, que se acogen a una bonificación del 75%.

La eliminación de la norma iba a ser de aplicación solo para los vehículos que cumplieran 25 años en 2024 -esto es, los matriculados en 1999- y siguientes. Sin embargo, un informe del Tribunal Económico-Administrativo Municipal (TEAM) hizo cambiar el criterio y se decidió, en base a ello, obligar al pago a todo el parque móvil con más de 25 años y a los incluidos en el registro de vehículos históricos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

«Se justifica la supresión de esta bonificación en atención a consideraciones medioambientales, partiendo de que una mayor antigüedad del vehiculo implica un mayor efecto contaminante», explicaba el secretario de TEAM, quien advertía de que «no está motivada la excepción del mantenimiento de la bonificación para los igualmente contaminantes vehículos de mayor antiguedad que ya la disfrutan,así como para los vehículos históricos que pueden seguir accediendo a ella».

En el año 2024 cumplirá un cuarto de siglo un total de 3.680 vehículos, que incorporados al padrón y liquidados, supondrán un aumento de recaudación de 256.511,61 euros.

La solución: bonificación menguante

Para no incurrir en una supuesta arbitrariedad , al obligar a los propietarios de los citados 3.680 vehículos antiguos a pagar el impuesto mientras se les perdonaba al resto (los que tenían coches con 25 años o más desde 2023 hacia atrás), al final se decidió incluir una disposición adicional que establece un escalonamiento del impuesto para quienes ya gozaban de la exención.

De este modo, la aplicación del impuesto queda del siguiente modo: los propietarios de coches que cumplan 25 años en 2024 tendrán que pagar el IVTM como cualquier otro conductor; y los que ya tenían automóviles de esa edad o mayor, verán cómo tienen que ir pagando de manera progresiva el tributo hasta pagar la totalidad del recibo en 2027. Así, en 2024 se les concederá de oficio una bonificación del 75%; en 2025, del 50%; y en 2026, del 25%.

Recaudación 64,7 Recibo medio El presupuesto en vigor calculaba que los ingresos por el impuesto de circulación ascenderían a 14,57 millones de euros, con una cuota media de 64,7 euros.

La norma que se aprobó este viernes no implica un cambio de tarifas, que queda como estaba.

Tabla de precios Por tipos de vehículos 1 Turismos: en función de la potencia, el recibo es de 20,95 euros (hasta 8 caballos fiscales); 56,57 euros (de 8 a 11,99 caballos); 119,42 euros (de 12 a 15,99 caballos); 148,75 euros (de 16 a 19,99); y 185,92 euros (de 20 caballos fiscales en adelante) 2 Motos: el recibo es de 4,42 euros para ciclomotores y motos de hasta 125 centímetros cúbicos; de 7,57 euros para motos de entre 125 y 250 centímetros cúbicos; de 25,15 euros para las que tienen más de 250 y hasta 500 centímetros cúbicos; 50,28 euros para las que tienen un motor de más de 500 y hasta 1.000 centímetros cúbicos; y 100,56 euros para las que superan los 1.000 centímetros cúbicos. 3 Guaguas: si tiene menos de 21 plazas, el impuesto es de 138,28 euros; si tiene entre 22 y 50, será de 196,94 euros; y de más de 50 plazas, de 246,18 euros. 4 Camiones: el recibo se fija en función de su capacidad de carga útil. Los de menos de 1.000 kilos tienen que pagar 70,18 euros; los de 1.000 a 2.999 kilos, un total de 138,28 euros; los de 3.000 a 9.999 kilos, el recibo es de 196,94 euros; y los de más de 9.999, de 246,18 euros. 5 Remolques y semirremolques: los que tienen menos de 1.000 kilos de carga útil generan un recibo de 17,67 euros; de 1.000 a 2.999 kilos, uno de 27,77 euros; y de más de 2.999 kilos, de 83,30 euros. 6 Tractores: los que tienen menos de 16 caballos fiscales pagan 29,33 euros; de 17 a 25 caballos fiscales, 46,1 euros; y de más de 25 caballos fiscales, 138,28 euros.

No todos los coches que circulan por la ciudad pagan el impuesto. Están exentos los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana; los de representaciones diplomáticas y organismo internacionales; las ambulancias y demás vehículos de asistencia sanitaria; los de personas con movilidad reducida; las guaguas del transporte urbano público; y los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de certificado de inscripción en el correspondiente Registro oficial de maquinaria agrícola

Además, no están sujetos al IVTM «los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza», así como «los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos».

Así fue el debate plenario

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, indicó que la aprobación del cambio es provisional, de ahí que luego tenga que pasar un trámite de exposición pública. Y resaltó que era una «incoherencia» mantener una bonificación del 100% para los coches más contaminantes, mientras que se rebaja al 75% para los eléctricos e híbridos.

Pidió que no se confundiera los vehículos históricos con los clásicos. Estos últimos siguen exentos en la norma y, por tanto, los coches de colección no pagan. Acusó de demagogia a Vox porque lo que se suprime son 80 euros en cuatro años. «El primer año pagará 20 euros al año», aclaró. El edil socialista insistió en que no se trata de una medida recaudatoria y destacó que el Ayuntamiento está aumentando los puntos de recarga eléctrica y la compra de vehículos no contaminantes para Guaguas.

Por su parte, el concejal del PP Diego López-Galán opina que la supresión de la bonificación es una «subida de impuestos» que se viste con un fin medioambiental. Detalló que solo afecta al 1,3% de coches que circulan por lo que «no parece que vaya a reducir la contaminación de modo efectivo». Y advirtió de que afectará a las rentas que menos tienen porque quien conserva un coche de tal antigüedad es porque no ha podido cambiarlo.

«No hay bonificación, no hay ayudas, solo es una modificación para recaudar más», concluyó.

Vox no apoyó la propuesta, que calificó de «disparatada». Alberto Rodríguez cree que no hay incompatibilidad entre las dos bonificaciones, la de los eléctricos y las de los históricos. Aseguró que la bonificación de los eléctricos solo beneficia a las rentas más altas. El edil acusó al gobierno de ser «talibanes del fanatismo climático proclamando el apocalipsis», expuso antes de referirse al tripartito como «nacionalsocialista y comunista». También se opuso a la equiparación de la tributación de furgonetas y camiones, que afecta a las familias numerosas.

El portavoz de CC, David Suárez, planteó que los híbridos también emiten dióxido de carbono. Y propuso que habrá que hacer otra modificación del ordenanza para que se exija a los propietarios de estos coches una certificación de emisiones de la ITV.

La alcaldesa, Carolina Darias, pidió a Vox que retirara la alusión al nacionalsocialismo del diario de sesiones. Y le advirtió de que si no lo hacía, lo haría ella misma.