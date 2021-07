La ciudad quiere negociar con los vecinos de Vegueta la continuidad del carnaval

La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, garantizó este martes el mantenimiento de los carnavales de día, aunque su emplazamiento y su organización dependerán tanto de las medidas de distanciamiento que en febrero impongan las autoridades sanitarias, en el marco de la lucha contra el covid; como del resultado del proceso judicial que se abre, después de que el Ayuntamiento confirmara que va a recurrir la sentencia que anula la celebración del carnaval de día en Vegueta.

«No es que no haya carnavales de día, han denunciado tres vecinos que no quieren el carnaval en Vegueta, pero las fiestas en la ciudad continúan celebrándose y mejorando año a año», explicó la edila, «el carnaval de día de Vegueta se tendrá que hablar con los vecinos y hacer ver a toda la ciudadanía la importancia que tiene el carnaval, sobre todo en estos momentos» de crisis.

Medina negó que no se hubiera acordado con los vecinos de Vegueta la celebración de la fiesta, en contra de lo que apunta el juez en su sentencia. Prueba de la voluntad negociadora fueron los cambios en la unificación de la música, el traslado del grueso de la celebración a la GC-110 o el recorte en la duración de la celebración en cinco horas, apuntó la concejala. «Se estaba cumpliendo con todos los acuerdos que adoptamos con los vecinos», dijo.

Talleres celebrados este martes en las jornadas de carnaval. / C7

La concejala asegura que la edición de las carnestolendas de 2022 va a celebrarse con todos los concursos, si bien los actos multitudinarios, como el carnaval de día, las cabalgatas o los mogollones, dependerán de las medidas sanitarias por el covid.

En el mismo sentido se manifestó también el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, en el programa 'Buenos Días Canarias', de Televisión Canaria. «Discrepamos completamente de la sentencia, que habla de previsiones a futuro y entendemos que no se ajusta a la legalidad», aseguró el regidor socialista.

Estas declaraciones se producen en el día en el que se celebraron las II Jornadas de Carnaval, un marco en el que fue presentado el cartel de las carnestolendas del próximo año, obra de Vicent Ramon Pascual. En este caso, la figura central del cartel es una personificación femenina de La Tierra.

Responsabilidades

Sin embargo, desde los grupos de la oposición se responsabilizó al grupo de gobierno de la deriva que ha tomado la celebración del carnaval de día.

La portavoz del PP, Pepa Luzardo, dijo que el tripartito «se ha ido cargando una fiesta pensada para las familias, organizada por los propios locales del casco histórico, para convertirlo en un gran botellón sin capacidad alguna para controlar está situación, y esta sentencia es la consecuencia de la inacción y prepotencia del PSOE».

La edila considera que la respuesta a los vecinos «no puede ser el menosprecio o la indiferencia, tal y como la sentencia recoge que ha sido la actitud del gobierno local del PSOE y de la actual responsable de carnaval para con estos vecinos. Es evidente que el carnaval lo debe gestionar alguien con capacidad de negociación y gestión, capaz de ponerse en el lugar de todos, no la soberbia y la imposición».

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, también entiende que «el tripartito tenía que haber evitado llegar a este enquistamiento con los vecinos». Y advirtió de que el traslado del carnaval de día generará importantes pérdidas económicas para los negocios del casco histórico. La edila cree que es el momento de reflexionar sobre la fiesta en la calle porque se ha convertido en un gran macrobotellón.

Por su parte, el viceportavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, David Suárez, criticó que Inmaculada Medina no haya desplegado el servicio de Limpieza suficiente durante el carnaval y, además, no dispusiera un técnico cualificado para medir el ruido, de tal manera que no afectase al descanso de los vecinos. «La concejala Medina ha hecho dejación de su responsabilidad como cargo público, porque hace tiempo que debería haber tomado decisiones, que también es su función, al igual que gobernar», señaló el concejal.