CC-UxGC denuncia que la rehabilitación de la Vega de San José es una «chapuza» Candil critica que «no se han arreglado zonas comunes» y que los ascensores «quedan pendientes de que las comunidades los pongan en marcha» Candil y Suárez escucharon las quejas de los vecinos por el modo en que se han hecho las obras. / C7 REBECA DÍAZ Martes, 13 abril 2021, 01:00

«No solo han empezado con muchos años de retraso, porque esta es una obra que estaba prevista para el 2013, sino que hemos venido a constatar, con la denuncia que hacen los vecinos, que muchas zonas comunitarias que se dijo se iban a arreglar no se han arreglado», expuso este lunes el concejal de CC-UxGC en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, tras la visita que realizó con su compañero de filas David Suárez a algunos de los edificios incluidos en segunda fase del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de la Vega de San José, en presencia de sus propietarios.

Así, señaló que esta actuación de rehabilitación, que afecta a unas 900 viviendas de 45 inmuebles con una inversión de 3,8 millones de euros, no ha incluido las mejoras «de los patios comunes ni las cajas de escaleras», y que los ascensores que se instalaron en 6 edificios que carecían de ellos y que el Consistorio capitalino anunció como una medida estrella, pues beneficiaría a un centenar de familias, «quedan pendientes de que las comunidades los pongan en marcha» porque «el Ayuntamiento no ha dejado estas instalaciones funcionando».

Esta circunstancia supone un problema para edificios como el de Nauzet Betancor, que como tesorero de la comunidad de propietarios reconoce que no pueden hacer frente a la puesta en funcionamiento del ascensor. «Lo tenían que haber dejado ellos funcionando, y si no, que no lo hubieran puesto», expuso.

Candil dijo que «no ha habido un trabajo por parte del Ayuntamiento de testar qué comunidades podía hacer frente al mantenimiento y cómo solucionar esa deficiencias», y en su lugar se ha puesto «una instalación que, en muchos casos, si el Ayuntamiento no está detrás de su puesta en funcionamiento y mantenimiento, van a quedar obsoletas, como pasa en muchos lugares de esta ciudad», en los que «los ascensores son monumentos al vacío que no sirven para nada».

Por todo ello, aseguró que «lo único que se ha hecho en este barrio capitalino es una gran chapuza, se ha pintado lo que se ve desde la calle en los patios interiores» y el resto «ha quedado como estaba y, en muchos casos, en un estado deficiente».