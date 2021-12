Una carta en favor de la cabalgata de Reyes se hace viral en las redes

Una carta en favor de la celebración de la cabalgata de reyes en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho viral en las redes sociales. La misiva es anónima, aparece firmada por «una vecina que cree en la magia de la navidad», y está dirigida al alcalde de la ciudad, Augusto Hidlago, y a la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina.

La redacción se produce después de que esta semana se conociera que el Ayuntamiento prácticamente ha descartado la posibilidad de celebrar una cabalgata tradicional ante el aumento del número de contagios por covid-19. «Me encantaría entenderlo, pero no es así», señala la autora de la carta, «una vez más veo cómo los más pequeños sufren las decisiones de unos daultos, que al parecer no necesitan la magia de la Navidad».

«Me encantaría entender por qué la cabalgata de reyes, evento que se da al aire libre, que puede tener una duración máxima de 20-30 minutos con una simple carroza y los tres Reyes Magos no se hace, y, sin embargo, sí pueden juntarse durante casi dos horas, cerca de 20.000 personas en el estadio de Gran Canaria o se pueden hacer conciertos en recintos cerrados con entradas agotadas y, por supuesto, no quiero dejarme atrás festivales como Womad», añade.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está planteando la posibilidad de celebrar un evento rápido que vaya en una comitiva pequeña por todos los barrios, como pasó el año pasado. Desde el Consistorio capitalino se considera una irresponsabilidad organizar un pasacalles tradicional debido a que la concentración de personas que suele tener, y que ronda las 100.000 personas, puede hacer inviable que se garanticen las medidas de distanciamiento social y uso de la mascarilla.

La carta, escrita en primera persona del plural pese a estar firmada por una vecina, prosigue diciendo que los niños empiezan ya a vacunarse y que todos están acostumbrados ya a la mascarilla. «No es justo para ellos, que no votan, no se manifiestan o no consumen directamente, que se les vuelva a quitar un evento tan importante», justifica en defensa del evento al aire libre y no a través de una retransmisión televisiva.

«Espero reconsideren su decisión y le den a los niños la cabalgata de Reyes que se merecen», concluye la autora, «si no, habrá que plantearse cerrar todo Triana para lso adultos el día 5, ¿no?».