El Carmen reivindica su historia en una gala con Roberto Herrera, en otro año sin procesión Será el 10 de julio en Porto Pi. Además habrá un concierto fin de fiesta el 24. La Virgen no saldrá en procesión pero bajará de su camarín el día 6

La presente edición de las fiestas que en honor a la Virgen del Carmen que organiza el barrio de La Isleta vuelven a estar este año condicionadas por la situación sanitaria generada por la pandemia. Pero si en el pasado 2020 no fue posible celebrar actos más allá de las eucaristías que se oficiaron en la parroquia de la calle Benartemi y se difundieron a través de las redes sociales, los fuegos y voladores que algunos devotos lanzaron el 16 de julio en lugares por donde tradicionalmente transcurre una procesión que no se pudo celebrar, o la visita a la imagen de la patrona de los marineros en su camarín -ya que no se permitió su bajada por razones sanitarias- la víspera y el día de ella, como se conoce en el barrio la festividad del Carmen, esta edición sí va a contar con algunas actividades.

El presidente de la comisión de fiestas que se estrenó el pasado, Alex Arce, apunta que en el programa que han diseñado con el apoyo de la Concejalía del Distrito, a la que agradece su implicación, arranca con la bajada de la Virgen desde su camarín el 6 de julio, a las 18.00 horas. Añade que el pregón que este año protagonizará el cronista oficial de Teror, J osé Luis Yánez, se separa de manera excepcional de este acto para evitar aglomeraciones y tendrá lugar el 7 de julio, a las a las 20.00 horas.

APUNTES Bajada La imagen de la Virgen bajará de su carmarín el 6 de julio a las 18.00 horas y se celebrará una misa a las 19.30

Pregón Lo protagonizará el cronista oficial de Teror el 7 de julio a las 20.00 horas en el pórtico de la iglesia del Carmen

Galas Además de la conmemorativa del 10 de julio, habrá una actuación musical la noche del 15 y una fin de fiestas el 24

Día grande La víspera del día del Carmen y el propio 16 de julio se controlará el acceso al templo para respetar aforos

Además, el presidente de la comisión de fiestas avanza que el 1 0 de julio habrá una gala conmemorativa que estará conducida por Roberto Herrera en la cancha de baloncesto del polideportivo Porto Pi.

Explica que este acto es una manera de reivindicar el espíritu de esta celebración tan arraigada en el barrio de La Isleta y por ello la primera parte girará en torno a la figura de la Virgen. Además, señala que habrá música y humor, y comenta que actuarán artistas como Pedro Daktari y grupos como Los 600.

La noche del 15 al 16 es muy especial en el barrio, por eso este año regresan los fuegos artificiales y habrá una actuación musical en la calle Benartemi.

Seguridad privada y gratuita

Aunque este año tampoco habrá procesión de la imagen por las calles del barrio, el consuelo para muchos es poder verla de más cerca y no desde el camarín, como en 2020. Como el poder de convocatoria de la imagen es tan grande, la organización ha previsto que se repita la experiencia del pasado año, así s e controlará la entrada y salida de devotos al templo con la ayuda de seguridad privada, una aportación que l a empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad hace «de manera altruista» y que los responsables de la fiesta agradecen.

El acceso al templo esos dos días será escalonado, con control de aforo, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico que se facilitara a los fieles antes de entrar, y mascarillas.

Asimismo, la comisión está cerrando el programa de actividades que junto al Distrito van a poner en marcha para que niños y niñas del barrio disfruten de unas fiestas que si bien no serán las de siempre, tratan de acercarse a una normalidad que se espera alcanzar en 2022.

Además, el 24 de julio tendrá lugar en la calle Benartemi una gala fin de fiesta que contará con la cantante Patricia Muñoz.

Desde la comisión organizadora, su presidente recuerda que el acceso a estas citas y al pregón será previa reserva de plaza en un teléfono que pronto se dará a conocer.

Además, apela a la responsabilidad para que se sigan respetando todas las medidas de seguridad pues « el objetivo es que nuestra Virgen vuelva a salir el año que viene».