Las Canteras: historia de un desgobierno

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:23 Comenta Compartir

La gestión del Paseo de Las Canteras sigue siendo un problema para Las Palmas de Gran Canaria, que no logra subsanar los errores en la solicitud tardía que ha elevado ante la Dirección General de Costas para prorrogar la concesión del dominio público terrestre que ya ha quedado caducada. El Ejecutivo regional explicó en su comunicación previa que esta ampliación requiere de una serie de requisitos que nos se han visto cubiertos en la documentación presentada por el Ayuntamiento.

Esos errores, ya advertidos por escrito, siguen presentes y cuestionan la autoridad de la persona designada por la alcaldesa Carolina Darias como la competente para resolverlos. El documento municipal lleva la firma de Francisco Hernández Spínola, su lugarteniente y concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos. El edil no está habilitado para ser la persona que selle la burocracia al respecto porque «no queda acreditado delegación formal y específica que le habilite para actuar en nombre y representación de la corporación ante esta Dirección General».

Hernández Spínola es la figura en la que Carolina Darias depositó toda la confianza para resolver las situaciones de calado «contractual y patrimonial» del Ayuntamiento. Y eso es lo que se trasladó al Gobierno de Canarias en la documentación presentada, junto a un acuerdo de la junta de gobierno que así lo señala. Pero desde el ente autonómico se aclara que «dichos decretos y acuerdo de Delegación tienen carácter estrictamente organizativo interno y no confieren facultad alguna para solicitar concesiones en el dominio público marítimo terrestre ni para representar al Ayuntamiento en este tipo de procedimientos».

Así las cosas vuelven a la casilla de salida, con el Paseo de Las Canteras en una inédita situación jurídica y con la gestión de su espacio, en manos municipales desde 1993, totalmente en el aire por la incapacidad desde el Ayuntamiento para resolver de un conflicto del que hace meses fueron alertados por el Gobierno.

Como este periódico ha venido informando, la cesión del dominio público del Paseo de Las Canteras fue recibida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en dos partes, la primera de ellas en 1993 desde Prudencio Morales hasta la calle Gomera, y la segunda de 1994 desde Gomera hasta La Cícer.

Antonio Acosta, director general de Costas del Gobierno de Canarias, señaló a este medio que desde el pasado año ha solicitado reuniones con el gobierno de la ciudad para resolver este asunto y otras cuestiones, como la saturación del espacio público por terrazas y eventos, y que no se le ha convocado.

Una vez vencido el plazo, tampoco celebra la gestión municipal de resolver el problema de la caducidad del dominio. Lo primero que ha solicitado Costas es que esta nueva petición se convierta en una sola concesión que ocupe toda el Paseo, no dividida en dos como la anterior. Pero además requiere, como queda reflejado anteriormente, de la firma de la alcaldesa y de que esta proceda de la aprobación en un pleno municipal del documento para pedir la renovación.

Playa maltratada

Ese hecho no está cubierto y el Ayuntamiento ha pedido una ampliación de un plazo de cinco días para subsanar los errores presentados en su primer expediente ante el Ejecutivo regional.

Al margen de los aspectos políticos, también se reflejan en la nueva comunicación otros elementos técnicos que deben ser resueltos en la petición: «Memoria Descriptiva y desarrollo planimétrico de la totalidad del paseo y sus accesos donde se recoja la definición detallada del trazado de paseo, accesos, equipamiento e instalaciones en su estado actual, pudiendo incorporar anexos con unidades de obra proyectadas a ejecutar según las necesidades del Ayuntamiento. Se deberá adecuar la escala para que la definición sea completa incorporando las líneas del dominio marítimo-terrestre y sus servidumbres especificando las superficies que quedan en el D.P.M.T. y las que se sitúan en servidumbre». Este tema ya venía reflejado en el anterior escrito.

Además de completar la información con un anexo en el que se especifiquen las obras de adecuación a ejecutar para garantizar que el paseo reúna las condiciones óptimas de utilización y funcionalidad. Sin en ese nuevo plazo, marcado por la legislación, el asunto no queda resuelto Costas puede dar por desestimado el proceso de renovación del dominio público de Las Canteras.

Desde la Dirección General de Costas han denunciado que Las Canteras tiene problemas de «intensidad». El desgobierno de terrazas, con la invasión del espacio público por mesas y sillas es público para el Gobierno de Canarias. Y para el propio Ayuntamiento, que este viernes realizó inspecciones ante la agresión del arbolado por parte de las terrazas que invanden alcorques.