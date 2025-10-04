Redada en Las Canteras para proteger el arbolado

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 23:18 Comenta Compartir

La playa de Las Canteras, concretamente las calles Tenerife, Los Gofiones, Ferreras y Sagasta, fueron el escenario este viernes de una redada de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local y técnicos del área de Parques y Jardines destinada a proteger el maltratado arbolado de la zona. La intervención, informativa en una primera fase, se saldó con la retirada de mesas en varias terrazas cuya ocupación del espacio agrede las palmeras allí plantadas e, incluso, descubrió un negocio sin permiso para tener instalado servicio a pie de calle.

La actuación no fue casual. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido con frecuencia denuncias ciudadanas y de los jardineros del área sobre la incidencia de las terrazas de la zona en el arbolado, ocupando mesas incluso las zonas de alcorques. Por esa razón el dispositivo realizó esta acción.

De hecho, en el perímetro consignado al principio de esta información se han tenido que replantar diez alcorques en lo que va de año, en algunas ocasiones hasta tres veces. Por eso, comprobado el dato, se lanzó esta primera operación para advertir de las consecuencias a los propietarios de las terrazas que se pueden enfrentar si perseveran a sanciones que van de 300 a 3000 euros y, en caso de reincidencia, pueden propiciar que se estudie revocar la autorización de ocupación del espacio público.

Este periódico ha consultado con la Concejalía Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía y Parques y Jardines por la presencia de este dispositivo en Las Canteras y por la normativa que da coartada a este operativo. «Se trata de un primer paso de un proceso de inspección y sensibilización del espacio que las infraestructuras verdes tienen concedido en la ciudad, tal y como recoge la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas en suelo de uso público. La normativa establece que, para garantizar la convivencia con los árboles y palmeras, ningún elemento de mobiliario puedo colocarse a menos de 50 centímetros de su alcorque ni sobrevolar su diámetro», indican.

La mayor parte de los negocios que durante la inspección eran abordados por la Unidad de Medio Ambiente del cuerpo policial municipal eran propiedad de extranjeros, que en muchas de sus respuestas exponían que desconocían la legislación de las que se les estaba hablando. Tras las advertencias, desde elAyuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que se mantendrán periódicas inspecciones para evitar que la problemática se siga reproduciendo.

Los agentes informaron de la necesidad de despejar los alcorques, donde se encontraron mesas, sillas o paravientos en la tierra, y sobre todo la obligación de liberar el vuelo de las palmeras, en muchas ocasiones estranguladas entre sombrillas ubicadas en las terrazas.

Gemma Martínez Soliño, concejala responsable de Parques y Jardines, ha indicado que «esta estrategia de inspección coordinada, que primero está siendo informativa pero será sancionadora si se requiere, sigue la línea de la corresponsabilidad en el cuidado de lo verde que estamos intentando impulsar desde la Concejalía. Para recuperar los espacios verdes necesitamos la complicidad, no sólo de la ciudadanía y los barrios, sino también de las empresas y negocios».

Esta situación coincide con la reciente polémica entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, concretamente con la Dirección General de Costas, que recientemente hizo un informe contrario a la celebración del tradicional Mercado del Arte y la Pintura del Paseo de Las Canteras. Antonio Acosta, director general de Costas, señaló a este diario que en los últimos tiempos han percibido problemas en el entorno de la playa por la intensidad de carga que soporta, con especial atención en la sobrepoblación de terrazas, con su correspondiente mobiliario, saturando la zona.

Estado del arbolado

También coincide con tiempos complejos para el estado del arbolado en Las Palmas de Gran Canaria. En los últimos años se ha abordado esta cuestión con especial interés por la ciudadanía, que ve como desaparecen de las calles de la ciudad muchos ejemplares. Por ejemplo, con las obras de la MetroGuagua, que ya han obligado a talar más de 300 árboles.

Desde el área de Martínez Soliño expresan que «se está desarrollando distintas acciones encaminadas a fortalecer la defensa de las insfraestructuras verdes a través de la sensibilización, con procesos de desarrollo comunitario en barrios como la Vega de San José, Schamann o el Polígono Cruz de Piedra, y también a través del desarrollo normativo, donde ha iniciado ya el proceso para desarrollar la primera ordenanza municipal específica de protección del arbolado de Las Palmas de Gran Canaria».

Las Canteras es una zona especialmente influenciada por esta dinámica que se intenta corregir con la función sancionadora que se puede propagar en las próximas semanas de continuar el empresariado de la zona con la dinámica actual de ocupar el espacio público por encima de su capacidad razonable.