Las Canteras espera 6 años por sus nuevos balnearios

Un hombre se asoma a la playa de Las Canteras sobre el balneario de La Puntilla, que presenta un avanzado estado de deterioro.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las Canteras es el entorno más resiliente de Las Palmas de Gran Canaria. Ni la ausencia de policías, ni la inseguridad jurídica en que se desarrollan sus actividades por la caducidad de la concesión del dominio público, ni las quejas de los socorristas deslucen esta potencia turística y del ocio local que demuestra una paciencia al margen de los ritmos administrativos. El último capítulo en este manual de resistencia es el de la reforma de los balnearios: una nueva prórroga permitirá terminar la obra en 2027, seis años más tarde de lo previsto.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, durante la alcaldía de Augusto Hidalgo, firmó con el Patronato de Turismo un convenio por el que se garantizaba la percepción de 3,05 millones de euros para obras de mejora de infraestructuras y espacios turísticos de la ciudad. La rúbrica se estampó el 23 de diciembre y el Consistorio se comprometía a realizar la inversión en el plazo de un año.

Las obras que debían estar acabadas en diciembre de 2021 eran cinco: el proyecto de sombra digital, dotado con 80.000 euros, para habilitar en La Cícer, a la altura de la calle Numancia,, un espacio donde el público pudiera disfrutar de wifi en un entorno con mobiliario urbano con nuevo mobiliario de bancos y unidades de asientos, además de un mupi digital donde se iba a ofrecer información complementaria de la playa y su entorno; una estructura contenedor con lavamanos central en La Laja, por 52.000 euros; la mejora del entorno de las piscinas de La Laja, para el que se reservaban 161.364,55 euros; la rehabilitación de la base náutica y los balnearios de La Puntilla, por un importe estimado de 1,71 millones de euros; y la creación de un itinerario accesible de asistencia al baño en la playa de Las Canteras, por otros 1,05 millones de euros.

Las dos primeras prórrogas

Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no fue capaz de sacar adelante ninguno de los proyectos, y durante dos años consecutivos (primero en noviembre de 2021 y luego, en junio de 2022) se solicitó al Cabildo de Gran Canaria ampliaciones del plazo mediante la incorporación de adendas que permitieron ganar tiempo hasta junio de 2025 para poder terminar los proyectos, según consta en los sucesivos convenios firmados entre la ciudad y el Cabildo de Gran Canaria.

Sin embargo, en diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria volvió a solicitar el cambio de convenio porque al inspeccionar los balnearios de Tomas Miller y La Puntilla descubrió defectos estructurales en los dos inmuebles que obligaban a replantear la actuación. «El Ayuntamiento dispone de los permisos y proyectos actualizados para la ejecución de las actuaciones previstas, pero no obstante, dichos proyectos han sido objeto de nuevas modificaciones tras comprobarse, en las inspecciones previas a su licitación, el avanzado deterioro de los forjados en los edificios donde se ubican el balneario próximo a la calle Tomás Miller y la base náutica de La Puntilla», detallaba el Consistorio, «esta circunstancia ha requerido un rediseño integral de los proyectos, destinando una parte significativa del presupuesto a la mejora estructural de ambos inmuebles».

Como consecuencia de ello, se decidió rediseñar la actuación, de modo que se concentró la inversión en solo los dos proyectos de los balnearios.

De esta manera los dos proyectos de La Laja quedan excluidos de la financiación a través de la subvención y los asume el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para sacarlos adelante con fondos propios.

En cuanto al proyecto de sombra digital, se recorta su extensión y se queda en 42.800 euros, lo que supuso un recorte de casi un 47%.

Ahora se concentra la inversión en el balneario de Tomas Miller, con un importe de 1,47 millones de euros (+40% respecto a la distribución original de la subvención) y en el balneario de La Puntilla, con 1,54 millones de euros (-10%).

Y ello viene acompañado por una nueva ampliación del plazo para ejecutar estas obras hasta el 1 de diciembre de 2027.

El de Tomas Miller va más avanzado

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aclara que la actuación en el balneario de Tomas Miller, donde se activará un puesto de la Policía Local, un área para Cruz Roja y el propio servicio de baño, se licitará y adjudicará en el primer semestre de 2026.

En cuanto al proyecto de La Puntilla, que preveía un centro de interpretación y una zona náutica, en estos momentos se está tramitando la modificación en el área de Urbanismo.

Por su parte, el portavoz de CC, David Suárez, denunció la situación «límite» de los balnearios en función del testimonio del personal de estos equipamientos, que describe una «precaria realidad» con plagas, malos olores, arquetas rebosando y anegaciones con aguas fecales, además de ausencia de seguridad y tareas impropias asumidas por los trabajadores, como la limpieza de arquetas en algunas duchas.