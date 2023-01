El cambio del PGO en San Lázaro pende de los juzgados por el trueque de gasolineras

El Ayuntamiento aprobará este viernes, de manera inicial, la modificación menor del Plan General de Ordenación (PGO) en el ámbito del cementerio de San Lázaro para dotar de servicios al camposanto, con estacionamientos, tanatorio, cafetería y otros equipamientos. La alteración del planeamiento sirve para introducir pequeños cambios, como ajustes de edificabilidad, la necesidad de rehabilitar paisajísticamente y recuperar la biodiversidad autóctona de las laderas colindantes a la GC-3, la obligación de incorporar las palmeras en el diseño del solar de un aparcamiento, la eliminación del número máximo de plazas de estacionamiento o la eliminación concreta de los usos dispuestos en torno a la plaza de entrada del cementerio.

Sin embargo, el documento que se someterá a información pública incluye también una polémica operación que afecta a dos gasolineras: por un lado, la que trataba de poner la empresa Pedruzcos Oil en un solar de su propiedad; y por otro, la que propone el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, justo al lado, para dar cumplimiento a un acuerdo con Disa que tiene su origen en 2015.

Aunque el Consistorio impulsa la modificación, el futuro de la actuación urbanística pende de tres operaciones judiciales: una contra la decisión municipal de no dar licencia a Pedruzcos Oil; otra contra el convenio expropiatorio de 2015; y una tercera contra la adenda que acaba de aprobar el Consistorio (3 de noviembre de 2022) para bendecir la entrega a Disa de un suelo público en San Lázaro donde ubicar una nueva gasolinera.

Los orígenes

Para entender esta operación hay que remontarse al año 2004. En ese momento, el Ayuntamiento necesitaba construir una rotonda para conectar la zona de Siete Palmas con la circunvalación. Por eso acordó con la empresa IBSA el cambio de la parcela que la ciudad requería para la conexión viaria. El nuevo solar, que compraría en 2018 Pedruzcos Oil, recibió la calificación de Equipamiento Estructurante en Suelo Rústico. El solar se destinaba servicio público funerario y, «como uso alternativo, se regulan las oficinas y equipamientos en todas sus categorías».

Tres años antes de que Pedruzcos Oil comprara el solar, el Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con Disa para conseguir el suelo que hoy sigue ocupando una de sus gasolineras en la trasera del cementerio de Vegueta. El Consistorio propuso el acuerdo por la necesidad «urgente» de conseguir una calle ahí para dar salida al tráfico que provocaría la apertura de los juzgados. Todavía no se ha recibido ese espacio.

A cambio, Disa recibía un solar en Obispo Romo para levantar una gasolinera (está operativa) y otro en la Vega de San José, así como un cambio de uso en el su de la estación de servicios situada frente al árbol del responso. Y se comprometía a pagar casi 880.000 euros a la ciudad. El pleito sobre la validez del convenio de 2015 está ya visto para sentencia. Pedruzcos Oil solicitó su nulidad.

Sin embargo, el rechazo vecinal y la obra de la MetroGuagua hicieron que el Ayuntamiento se replanteara aquel acuerdo de 2015. En lugar de cederle el suelo de la Vega de San José, el Consistorio propuso entregar a Disa un solar que estaba destinado a uso deportivo en la zona de San Lázaro, justo al lado del que compraría Pedruzcos Oil para su estación de servicio.

Esto obligaba a cambiar el convenio inicial. Es la llamada adenda, que se redactó en 2017 y que establecía el cambio de parcelas en favor de la petrolera, que asumía el compromiso de abonar otros 53.304,69 por la diferencia de valoración de las parcelas de la Vega de San José y de San Lázaro.

La Secretaria General del Pleno, Ana María Echeandía, advertía que la modificación del Plan General de Ordenación para permitir la implantación de la gasolinera en el solar de uso deportivo requería antes la tramitación previa del cambio del acuerdo de 2015, puesto que nunca había sido sometido a exposición pública, ni se había aprobado de manera oficial.

Sin embargo, al final se impuso la interpretación del coordinador general de Urbanismo, Edificación y Vivienda, José Manuel Setién, quien entendía que la tramitación de la adenda y la del cambio del planeamiento -pese a que la motivación de esta modificación es la propia adenda- se podían hacer en paralelo.

No es la lectura que hace Pedruzcos Oil. La empresa, que defiende su interés en abrir la gasolinera solicitada en el año 2019, considera que la adenda no ha sido tramitada de ahí que su recurso contra el acuerdo municipal haya experimentado dos ampliaciones. Lo que interesa esta empresa en este segundo procedimiento judicial sobre la ordenación de San Lázaro es que el juzgado dicte una sentencia que declare el procedimiento nulo de pleno de derecho por no haber seguido la tramitación que dicta la norma.

Fuentes de la empresa entienden que todo el procedimiento se debería haber reiniciado ya que «justifican la modificación puntual del Plan General con la adenda, pero la adenda no existe porque no está tramitada».

«Sin fiscalización previa de ningún tipo; sin tasación contradictoria alguna que se contrapusiera a la que fue aportada por Disa; sin control previo de la Intervención General y del Órgano de gestión Presupuestaria para determinar si la nueva propuesta recogida en la adenda -la cual suponía sustituir una parcela de 711,52 metros cuadrados en la Vega de San José, en un lugar totalmente secundario, con una renta de situación en nada comparable con la parcela de 2.472 metros cuadrados de superficie- implicaría algún tipo de gasto para la Corporación municipal o si el contravalor dado a la parcela que se pretendía ceder -con el simple abono de 53.304,69 euros por parte de Disa- de alguna forma compensaría lo que la Administración recibiría a cambio», recoge el escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Imagen de la finca que Pedruzcos Oil compró para levantar su gasolinera. / C7

Mientras tanto, el tercer escenario de conflicto judicial es el que está abierto con motivo de la denegación de la licencia para levantar la estación de servicio. Pedruzcos Oil solicitó el permiso en marzo de 2019, pero en el Ayuntamiento estaba en marcha el cambio de planeamiento, que no solo abría la puerta a la instalación de la gasolinera de Disa en la parcela de al lado, la que estaba destinada a uso deportivo, sino que además convertía la finca de Pedruzcos Oil en un aparcamiento para atender a los usuarios del cementerio de San Lázaro.

El juzgado no reconoció a Pedruzcos Oil como un sujeto legitimado para recurrir la denegación de la licencia. El problema estuvo en que esta empresa pidió el permiso a través de su filial Kilómetro 13. Por eso, se ha recurrido la decisión judicial en el TSJC. Se está pendiente del dictamen de la Sala.