«Lo más bonito es vivir la experiencia y pasártelo bien»

La reina infantil del carnaval de 'La Tierra' comenzó este lunes a cumplir con las ' obligaciones' que conlleva su corona. La primera, atender durante la mañana a los medios de comunicación en el mismo escenario en el que unas horas antes había logrado ese reconocimiento, en Santa Catalina, y lo hacía con la mejor de sus sonrisas.

«Esto es maravilloso porque ser la reina es muy difícil», asegura Dalia Martín Almeida que, a sus 9 años, es plenamente consciente de lo complicado que fue hacerse con el trono en una gala en la que quedó patente la calidad de las fantasías que defendieron las otras cinco aspirantes a reina y el candidato a rey.

«Todos los trajes estaban preciosos y todos mis compañeros se merecieron ganar», reconoce. Por eso, dice que al escuchar que era ella la reina sintió «mucha emoción y me eché a llorar de alegría, sobre todo porque mi familia estaba aquí y mi hermano estaba llorando».

Comenta que el domingo fue un día de gran emoción pero pudo «dormir bien» pese al aluvión de felicitaciones que recibió, «sobre todo de la familia y de los compañeros» de 'Bailando con clase', el grupo de baile al que pertenece desde los 3 años y con el que ha participado en ediciones anteriores del carnaval.

Y es que Dalia afirma que el carnaval forma parte de su vida desde antes de nacer, «porque mis padres ya venían a las galas», y «a mí desde pequeñita siempre me ha gustado el carnaval y disfrazarme». Así que cuando le propusieron presentarse a la gala infantil no lo dudó.

Además, recuerda que «cuando yo venía y estaba en las gradas, mi padre siempre me decía que la próxima gala a la que me iba a presentar era la infantil». Un vaticinio que se ha cumplido y con el mayor de los premios.

Señala que no fue difícil lucir la fantasía 'Muchacha, no me digas ni muuu!', que diseñaron para ella Kevin Rodríguez y Enrique González, porque «no pesaba». Y que si bien antes de salir pasó muchos nervios, una vez en el escenario desaparecieron.

Dalia explica que la experiencia está siendo tan buena que la recomienda, pero tiene claro que la meta no es el trono. «Lo más bonito de toda esta gala es vivir la experiencia y pasártelo súper bien, aunque a nadie le amarga un dulce», confiesa.

Esta estudiante «de sobresalientes y notables» a la que le encanta vestirse de Cruella de Vil dice que le gustan todas la galas del carnaval, pero la drag es su favorita «porque los drag queen son muy graciosos».