Bomberos CCOO Canarias reclama medidas urgentes para solucionar el conflito en la capital

Sábado, 16 julio 2022, 21:47

La Agrupación de los Servicios Profesionales de Bomberos y Bomberas en Canarias integrados en el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) expresan, en un comunicado, que «solo existen un responsable de la situación: quienes nos dirigen», en relación al cierre de los parques de Vegueta y La Isleta por falta de personal.

El comunicado íntegro es el siguiente:

«La mediocridad con la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está gestionando la decadencia del servicio de Bomberos de este ayuntamiento, está al nivel de los políticos que la dirigen.» Empezamos con esta frase para dejar claro que, de persistir la situación actual, solo existe un responsable de la misma: quienes nos dirigen. Dado que por nuestra parte queremos solucionar de carácter urgente los problemas que existen y afectan a la ciudadanía de este ayuntamiento. Si los responsables políticos quieren, lo arreglan por el bien de todos y el interés general de la capital de Gran Canaria.

Cada vez se enquista más el conflicto de Bomberos de Las Palmas GC, siendo penoso y vergonzoso leer en los medios de comunicación las declaraciones de la dirección y gestores políticos del servicio de Bomberos de la capital grancanaria puesto que no existe ni una sola frase de reconocimiento de su pésima gestión o autocrítica. Encima pretenden seguir confunciendo a la población haciendo uso de los medios y con este comunicado vamos a aclarar y definir punto a punto, algunas cuestiones con el fin de poner blanco sobre negro, un conflicto que seguirá subiendo de tensión si no se solucionan urgente los puntos de conflictividad.

1. Jefatura y dirección operativa del servicio

Problema: En febrero de 2019 el ayuntamiento mediante nombramiento «a dedo» puso en la dirección del servicio a una persona que no tenía ninguna experiencia en materia de emergencias y bomberos. Nombra a una funcionaria de la policía como máxima jefa del servicio de extinción y esta persona no solo no ha demostrado su incapacidad para dar soluciones a los problemas operativos, sino que, además, ha generado una estructura de mandos que realizan funciones de superior categoría (oficiales y suboficiales) que son su personal de confianza y que no tienen las categorías necesarias para dirigir el servicio y sencillamente toman decisiones unilaterales sin ningún tipo de consenso o participación de los agentes sociales.

Solución: Convocar con carácter urgente las plazas de categoría de Oficial, Suboficiales y Sargentos que puedan garantizar que personal con criterio operativo, formación y conocimiento de las emergencias, puedan dirigir el servicio.

2. Falta de reglamento de funcionamiento operativo

Problema: 155 años de servicio y aun no se cuenta con un reglamento de régimen interno que regule cuestiones básicas como estructura de mandos, funciones operativas, respuesta de emergencias, responsabilidades de los mandos etc. Es de los pocos servicios de bomberos de España que no cuenta con este reglamento.

Solución: Establecimiento urgente de este reglamento consensuado con la parte social donde se puedan regular los preceptos que podrán dar solución a los graves problemas de dirección técnico operativa y de emergencias del servicio.

3. Falta de personal en todas las categorías

Problema: Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más poblada de Canarias con 400.000 habitantes y por establecer una comparativa podríamos hablar de Bilbao que es una ciudad muy parecida la cual tiene 200 efectivos en el servicio de bomberos a diferencia de lo que tiene el ayuntamiento de Las Palmas de GC que no supera los 85. El ayuntamiento ha dejado que por incapacidades y jubilaciones la plantilla se haya mermado hasta un punto crítico.

Solución: Incorporar los 31 efectivos de nuevo acceso que en agosto acaban la formación y serán funcionarios de carrera y, además, formar al resto de personas de una lista de reserva conformada por 30 efectivos y por supuesto una vez finalizada la formación incorporar de manera inmediata a este personal como funcionarios interinos. Cabe recordar que la ley de presupuestos generales del Estado permite un incremento de personal en servicios esenciales de hasta un 120% pero además con esta lista puede ir cubriendo aquellas plazas que queden desiertas por bajas de larga duración.

4. Realización de horas estructurales para cubrir la falta de personal

Problema: El consistorio capitalino sustenta el servicio de bomberos con las mal llamadas «horas extras o refuerzos de turnos». Esto conlleva casi a la obligación de hacer una jornada ampliada cada año que le cuesta a la ciudadanía 1,7 millones de euros en horas extras. Realmente esto no son horas extras dado que estas solo son consideradas en emergencias por las leyes que las regulan, pero el ayuntamiento a pesar de ser conocedor de estas leyes, no cubre la falta de personal y la plantilla mermada se ve obligada a cubrir esta falta de personal realizando estas horas que realmente son «horas estructurales».

Esto conlleva que cada año se les adeuden miles de euros a cada bombero por el retraso del abono de estas mal llamadas horas extras puesto que solo pueden presupuestarse para horas extras un 10%.

Solución: Firmar un acuerdo consensuado y pactado con los bomberos para crear una lista de bomberos que quieran realizar estas horas estructurales de manera programada y de esta manera contar con una organización operativa que garantice la aceptación de licencias y permisos que hasta la fecha se deniegan porque están sujetas a la voluntariedad del personal de hacer las mal llamadas horas extras para sustituir personal. Cada bombero se compromete a hacer un número de guardias estructurales por encima de su jornada obligatoria anual, las cuales se abonan como horas extras y la dirección operativa con esta medida puede garantizar las dotaciones mínimas y además aprobar los derechos de licencias y vacaciones del personal.

Esto ya se hace en muchos servicios de bomberos, por lo que está mas que testado y comprobado que funciona. CCOO ha dado varias veces esta propuesta por escrito al ayuntamiento y hasta la fecha no ha obtenido respuesta. Por supuesto el compromiso pasaría por ir convirtiendo estas horas estructurales en personal de nuevo acceso de manera paulatina hasta que se consigan cifras optimas de personal.

5. Dotaciones mínimas de seguridad en cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales

Problema: El ayuntamiento tiene 3 parques de bomberos y todos con grandes riesgos potenciales como son: incendios estructurales, incendios de edificios de grandes alturas, zonas industriales, puerto de tránsito de todo tipo de cargas, rescate de todo tipo etc. Esto conlleva que en cumplimiento a la Ley 31/1995 de prevención y riesgos laborales el ayuntamiento tiene la obligación de dotar de personal para cubrir todas estas actividades que tiene como cometido. Concretamente esto viene recogido en el artículo 16.2.a y 16.2.b de la ley 31/1995 que dice lo siguiente:

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

Solución: Establecer dotaciones mínimas de seguridad en cumplimiento de este artículo de la ley de prevención que OBLIGA DE MANERA LEGAL, A DOTAR DE PERSONAL PRESENCIAL en cada actividad e intervención que tienen los bomberos. Dejar claro que este sindicato ya tiene esto ganado en la Inspección de Trabajo y que visto que ni la jefa de bomberos ni el concejal de seguridad lo conocen, procederemos a la denuncia en la inspección de trabajo para su negociación y establecimiento si no se atiende nuestra petición de cumplimiento de la ley.

6. Sobre las afirmaciones de que el consorcio de bomberos de Gran Canaria

Que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pretenda crear una cortina de humo nombrando al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria intentando hacer comparativas demuestra una vez más su desconocimiento e incapacidad para gestionar el servicio de emergencias.

Aclaramos: El Consorcio de Emergencias cumple escrupulosamente con los preceptos legales de prevención, de hecho, en la actualidad cuenta con una instrucción de dotaciones diarias para los 7 parques abiertos de 44 efectivos repartidos de la siguiente forma: 34 bomberos, 9 cabos y 1 jefe de guardia.

El problema de los parques cerrados intermitentemente en el Consorcio de Emergencias responde exactamente al mismo problema que ahora tiene el ayuntamiento, falta de personal y que los Bomberos del Consorcio llevan desde 2017 negándose a realizar las mal llamadas horas extras para que se cubran con más bomberos dicho déficit, incorporando a todos los interinos de la lista de reserva. Desde mayo de 2020 el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha ido incorporando esta lista y en agosto de 2022 quedará totalmente ejecutada y esto es lo que ha podido propiciar solucionar en cierta medida los problemas de déficit de personal y a además ya se está trabajando en oposiciones de nuevo acceso para el año 2023.

LABORES DE EXTINCIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL DE ALGUNOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.

Todos los municipios consorciados de más de 20.000 habitantes tienen sus competencias en materia de emergencias y extinción cedidas al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y los que tienen menos de 20.000 habitantes, por ley es el Cabildo quien tiene las competencias y, por ende, este las tiene cedidas al Consorcio.

Por consiguiente, es ABSOLUTAMENTE FALSA afirmación de que protección civil hace labores de extinción. Lo que si es verdad, es que el Consorcio y los ayuntamientos tienen una estrecha colaboración de coordinación con las protecciones civiles, que conforme a la ley 17/2015 del sistema nacional de protección civil, cumplen un papel fundamental de colaboración y apoyo a quien tiene estas competencias, el Consorcio de Emergencias. Desde el Consorcio y las protecciones civiles se hace hincapié en dicha colaboración y es así como se actúa ante cualquier emergencia, por lo que en ningún caso las competencias de extinción recaen en Protección Civil, sino que son colaboradores y apoyan bajo el mando y dirección del Consorcio de Emergencias tal como recoge la ley 17/2015.

Por consiguiente, las comparaciones son sesgadas y no es tal como indican desde el consistorio capitalino siendo algunas de estas afirmaciones falsas.

7. Reforma de los centros de trabajo-parques de bomberos, renovación del parque móvil y equipos de protección individual en cumplimiento a la ley de prevención de riestos laborales

Problema: El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido altamente irresponsable al dejar que el parque móvil de los bomberos tenga una media de antigüedad de más de 25 años. Esto no solo constituye un problema para los bomberos que deben ir emergencias con vehículos que no están aptos para el servicio en consideración de prevención y riesgos laborales, sino que además puede constituir un problema para la ciudadanía a la que no se le da una optima respuesta por las constantes averías e inoperancia de estos vehículos o incluso que por su mal estado se generen accidentes de vehículos de gran tonelaje y afecten a la ciudadanía. Cabe recordar que los vehículos de Bomberos son considerados equipos de trabajo conforme la ley de prevención y esto conlleva que deben cumplir con requisitos en esta materia. Los camiones de Bomberos de Las Palmas GC en general carecen del cumplimiento de esta ley y por consiguiente están obsoletos en materia de prevención y no aptos para el servicio.

Lo mismo pasa con los equipos de protección y los centros de trabajo. No se han reformado los parques y adaptados a la Ley de Prevención y requieren una actuación urgente. Los Equipos de protección deben ser renovados y estar adaptados al marco normativo actualizado en la evaluación de riesgos conforme a la ley 31/1995 y esto conlleva que como mínimo, cada lustro se renueve y no como está sucediendo que llevan más de 10 años sin ser sustituidos o sencillamente no se cuentan con estos materiales / EPIS.

Solución: Renovación y adaptación en cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.

8. Convenio de colaboración con el consorcio de bomberos de Gran Canaria y bomberos forestales del Cabildo de Gran Canaria

Aunque bien es cierto que los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria estuvieron prestando el servicio en casi toda la isla hasta la aparición del Consorcio hace 20 años, la situación actual requiere que nos adaptemos a los nuevos tiempos y creemos coordinación e integración operativa en emergencias en toda la isla de Gran Canaria. Esto debe conllevar iniciar un proceso de diálogo e interlocución para el establecimiento y firma de un convenio de colaboración entre las administraciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria para de esta manera avanzar en estándares de prestación operativa integrada en caso de necesidad dentro y fuera del término municipal de la capital grancanaria.

Debemos tomar como ejemplo el convenio firmado por parte del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con bomberos propios y el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria que está conllevando integración operativa de emergencias y esto beneficia a la ciudadanía de la isla en general y el servicio que prestamos.

9. Apoyo a la manifestación del día 29 de julio de 2022

Desde la Coordinación de Bomberas y Bomberos de la FSC-CCOO apoyaremos la manifestación del próximo día 29 de julio de 2022 que tendrá lugar desde el parque San Telmo a Santa Ana para la asistencia al pleno del ayuntamiento capitalino liderado por el PSOE.

A través de nuestro delegado en Bomberos en este ayuntamiento, haremos entrega de un escrito SOLICITANDO URGENTE una reunión con el Concejal de Emergencias D. Josué Íñiguez y el de Recursos Humanos, D. Mario Regidor, ambos del PSOE, con el fin de resolver estos asuntos con la mayor celeridad posible dado el alto grado de gravedad que conlleva tener en las condiciones actuales el servicio de Bomberos de este ayuntamiento. De esta manera hacemos ver nuestra predisposición al diálogo para dar una solución urgente a estos problemas que como ven punto por punto, trasladamos soluciones.