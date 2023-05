«Se blindará el 30% de todas las nuevas obras para el alquiler social»

Gemma Martínez, actual viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, trae consigo un proyecto innovador e ilusionante de cuidados para una ciudad que se pueda vivir con algunas medidas, que de convertirse en alcaldesa, marcará la diferencia de gestión con los demás partidos, según destaca.

–¿Qué opina de la gestión de Podemos en el tripartito y qué cambiaría?

–Al asumir la candidatura era muy consciente del reto que tenía por delante de reinventar un proyecto común para la ciudad y representarlo ante quienes habían perdido la ilusión y la confianza por una forma personalista de entender la política. Pero también estoy convencida que esta candidatura es totalmente diferente, yo soy totalmente diferente, y este equipo ofrece esa forma diferente de hacer política, desde la escucha y la capacidad de gestión que es el rasgo específico de nuestro partido. Sabía que había que salir a dar la cara por una gestión que nada tenía que ver con lo que es Podemos ni conmigo, asumiendo el descontento causado por personas que ya no forman parte del partido. Afortunadamente lo hago muy bien acompañada y la gente lo está recibiendo con esperanza. Hay que mirar al futuro con proyectos de cuidados para una ciudad que se pueda vivir.

– Qué ejes marcarán su gestión si alcanza la Alcaldía.

– Nuestro proyecto se enmarca en tres ejes: vivienda, cuidado del territorio y personas (movilidad, agua, espacios verdes, viviendas vacacional, energía, diversidad, personas con discapacidad), y dotación de músculo administrativo para atender dignamente a la ciudadanía. El Ayuntamiento capitalino tiene un problema enorme de falta de personal. Puedes tener unas ideas innovadoras que si no tienes manos que las puedan llevar a cabo, se quedan en nada. Es inviable. Además seremos el partido que creará la primera Concejalía de Discapacidad, no solo física sino psiquica también. Tenemos la obligación de facilitarles las vida. Hacen falta desde campus de verano para estos niños y niñas hasta implementar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con pictogramas que les faclite la vida en el entorno capitalino. Vivimos en una ciudad que no es accesible, y hay mucho que hacer en este campo.

– Con vistas a una posible reedición del pacto de gobernabilidad ¿cuáles serían sus líneas rojas?

– Mi espacio de desarrollo del programa electoral es claro, una confluencia en el entorno de la izquierda que garantice los derechos de las y los ciudadanos a base de reforzar los servicios y trabajos publicos.

– ¿Cómo va a municipalizar los servicios de limpieza y las escuelas de 0 a 3 años?

– Nosotros apostamos por lo público. Funciona mejor. Estuvimos con los compañeros de Alcorcón, Madrid, que solventaron el mismo problema de limpieza viaria y recogida de basura similar en una legislatura y pico, y no es fácil porque requiere muchas negociaciones, planificaciones, cambios de las ordenanzas... La semana pasada se publicó un informe de basura que señalaba a LasPalmas de Gran Canaria como una de las ciudades más sucias de España; Alcorcón es la novena más limpia. Esto es un ejemplo de que funciona la remunicipalización si se hace bien, de manera consensuada y planificada. Con las escuelas de 0 a 3 años, tanto de lo mismo. Tenemos al personal encargado de nuestros menores, precarizados. Los servicios no funcionan bien porque las licitaciones caen en la oferta más barata. Cuando se licita se pueden incorporar cláusulas pero, claro, debe haber voluntad política. Nosotras nunca prometemos nada que no hayamos estudiado.

– Entre otras medidas declarará Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada...

–Sin duda. La declararemos zona tensionada para poder regular el precio del alquiler aplicando la Ley de Vivienda, algo que nunca hará otro partido. Es indispensable además, crear más viviendas públicas y se tiene que aplicar, como han hecho las compañeras de Barcelona, una figura que se llama 'tanteo y retracto', que significa que yo como ayuntamiento tengo preferencia de compra en cada suelo o cada edificio que se ponga en venta -ya que somos territorio tensionado y con carencia de suelo. Quiero hacer hincapié en que no inventamos nada; todas estas normativas ya existen. También aplicaremos otras medidas como blindar el 30% de toda nueva construcción para dedicarla a alquiler social, algo que no gustará nada a las constructoras, y que nuestras compañeras en Barcelona también han logrado. Respecto a la vivienda vacacional, cuya ordenanza está judicializada, si Noemí Santana modifica a nivel regional la ley de 2015, haremos una nueva que no tenga problemas jurídicos. Se va a regular, eso lo aseguro.

– ¿Modificaría el marco del acuerdo con Emalsa?

– En julio hay un juicio porque, recordemos, el Ayuntamiento demandó a la empresa mixta que gestiona el agua en LPGC, reclamando que tenía derecho de tanteo sobre las acciones que sacaron al mercado. Si se resuelve a favor del Consistorio, tendremos un escenario en el que depende de la voluntad política del grupo que gobierne tras el 28M para que se compren o no dichas acciones. El centro-derecha no las va a comprar a pesar de que es una oportunidad única de tener mayoría absoluta en la gestión del agua y mantener unos servicios esenciales públicos municipales o privatizarlos. Necesitamos dotarnos como sociedad de un sector público fuerte.

– Habla de cuidar el territorio a y los ciudadanos. ¿Cómo lo hará?

– Pondremos a la ciudadanía y los cuidados del territorio en el centro de las políticas públicas. Es fundamental contar con una empresa pública de energía y con comunidades energéticas. En todos los edificios públicos y en los privados, con ayuda económica, se deben instalar paneles solares. Tenemos nuestras azoteas muertas de la risa cuando tenemos toda la energía del mundo todo el año. Además somos la ciudad con menos árboles por habitantes. Somos una ciudad escaparate de cara al turismo, en la que no se pueden usar parques ni jardines y la zona baja está más cuidada que la alta. No queremos seguir creciendo con proyectos sino rehabilitar, mejorar y cuidar lo que tenemos. Con microproyectos en cada barrio es posible, algo que nos diferencia de los proyectos faraónicos del PP y PSOE.

– ¿Cómo garantizará la convivencia entre los diferentes medios de transportes con el auge del patinete?

– Yo creo que el Ayuntamiento ya lo hace con los carriles bicis aunque falta algo de más de pedagogía ciudadana para que conozca los beneficios. Creo que debería haber una ordenanza específica de movilidad para estos aparatos para que todos los transportes puedan convivir de formar pacífica. Cada vez se quitará más espacio a los coches, y todavía hay mucho que hacer en movilidad.

– ¿Qué haría con la metroguagua?

– Su planificación estratégica no es 'a priori' buena idea; el planteamiento no es el adecuado. Yo no la hubiese hecho porque a día de hoy es la línea 12. Pero ya es irreversible. Este proyecto ya no se puede parar. Se tendría que haber hecho de otra forma porque el problema de la movilidad es la falta de cohesión entre la ciudad baja y alta, no de la baja, y la ciudad crece hacia arriba.