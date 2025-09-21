La bicicleta celebra su fiesta en la parte baja de Las Palmas de Gran Canaria Miles de personas acuden a la convocatoria del Ayuntamiento capitalino, con la alcaldesa Darias al frente

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:14 Comenta Compartir

Las bicicletas sustituyeron a los coches este domingo en un tramo de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la Fiesta de la Bici, que es parte del programa de la Semana Europea de la Movilidad.

Las Palmas de Gran Canaria ha estado celebrando la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2025 con un programa de actividades en distintos enclaves de la capital bajo el lema 'Movilidad para todos', poniendo el foco en la accesibilidad, y con el objetivo de fomentar las formas de desplazamiento sostenibles y saludables.

La Fiesta de la Bici ha obligado a cerrar al tráfico su recorrido, entre la rotonda de Belén María y la Fuente Luminosa atravesando la Avenida Marítima. Bicicletas o patinetes, además de patines, peatones y skate, entre otros medios de transporte, sustituyen así a coches, caminones, motocicletas y guaguas.

El martes 16 fue la primera de las acciones previstas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, con la presentación del área de Intercambio de La Ballena (proyecto Spine), a la que siguió la Jornada Red de Ciudades que Caminan, con la charla de la arquitecta y urbanista Ana Montalbán 'Árbol Solar', en el Castillo de Mata.

La programación continuó con la presentación del proyecto 'Canarias Suena' en la terminal de Guaguas del Auditorio Alfredo Kraus (17 de septiembre); la actividad sobre Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con estudiantes del CEIP Alcaravaneras (18 de septiembre), y la presentación del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible en la Fundación Martín Chirino (19 de septiembre).

Además, se programó un concierto de 'Barrios Orquestados' y talleres inclusivos con Sítycleta Sin Límites en el Parque Educación Vial y el Parque del Estadio Insular, respectivamente (20 de septiembre).

El programa se cierra este lunes 22 con la iniciativa 'Día sin coches', en la calle Tomás Morales, entre Dr. Waksman y Galo Ponte.