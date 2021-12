El belén de la justicia tiene su propio volcán

Desde que Alfonso Basanta llegó a Gran Canaria en 1990 destinado como funcionario desde su Galicia natal, se dio cuenta que ni en su Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas ni en otro rincón de Granadera Canaria, había un belén por Navidad. A él le encantaban los portales y comenzó a montar uno en el edificio judicial hasta que, pieza a pieza, año a año, su nacimiento se convirtió en un clásico. Ahora, con el impulso de su compañero de Instrucción 3, Nacho de la Peña, han colocado en la planta sexta de la torre cuatro de la Ciudad de la Justicia un precioso pesebre que, en este 2021, va dedicado al volcán de La Palma.

«La idea es de Alfonso que siempre lo hacía todos los años. Yo, al llegar a la isla en 2003 -es cordobés-, vi que lo montó en el nuevo edificio y me encantó esa idea porque siempre quise hacer un belén», relata Nacho, a quien Alfonso lo llama cariñosamente «el artista de los juzgados». No en vano, este tramitador e hijo de un excepcional creador como era Manuel de la Peña, fue el encargado de diseñar los logos y mascota que hay en la Sala Gesell y puntos de encuentro destinados a los menores: «Es cierto que cuando empezó el proyecto de la Sala Gesell me pidieron colaboración y que si hacía una mascota y así nació Togui. Todo lo hice con un iPad, poco a poco y con varios cambios, pero se consiguió», narra orgulloso. Pero su faceta creativa encontró un gran aliado con Alfonso ya que ambos comparten planta en la misma torre. «Estamos en diferentes juzgados pero en el mismo espacio y ahí nos compenetramos cuando llega la Navidad», relataba Nacho, a lo que Alfonso contestaba que «él es el arquitecto y yo el promotor».

El belén que de este año no repara en detalles. Cuenta con guiños a la Córdoba natal de Nacho y a las Canarias que han acogido a estos dos funcionarios. «Tengo una puerta con azulejos cordobeses y, además, un balcón canario con vegetación autóctona como la buganvilla, los cardones, los dragos y hasta una palmera, la cual está tan conseguida que hasta le pusieron una anilla anti trepadora: «Es que el Ayuntamiento nos ha obligado», bromeaban.

Pero, además, los dos creadores aparecen asomados en dos ventanas ataviados con trajes de la época y, para darle actualidad, hay hasta un dispensador de gel hidroalcohólico al lado del pesebre. Pero lo más destacable es el volcán: «La idea surgió a falta de tres semanas de colocarlo. Me costó mucho conseguir materiales para hacer el cono y la lava y que tuviese un aspecto real. Incluso tiene 90 leds que van oscilando para dar sensación de movimiento. Estoy muy contento del resultado y este es nuestro pequeño homenaje al pueblo palmero», destacó Nacho de la Peña.

«Todo empezó con las figuras de belén que sacó el CANARIAS7 en su día y ahí seguimos», contaba sonriendo Alfonso que, orgulloso junto a Nacho, muestran a todo el que va al juzgado su obra: «Se crea buen ambiente, es algo muy positivo. Hay que celebrar siempre la Navidad», exclamó De la Peña.