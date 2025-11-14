Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de Darias con Medina.
Imagen de archivo de Darias con Medina. Cober
Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento no se pronunciará sobre la investigación a Medina hasta tener la comunicación oficial

La alcaldesa Carolina Darias confirmó en la mañana de este viernes no tener constancia de que «haya entrado ninguna comunicación oficial del juzgado» y que una vez obre en su poder, la analizará «y nos pronunciaremos al respecto»

Rebeca Díaz

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:16

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aseguró en la mañana de este viernes que la información sobre la decisión del magistrado instructor del caso Valka, Rafael Passaro Cabrera, de investigar a la concejala Inmaculada Medina la había conocido «a través de los medios de comunicación», y que hasta ese momento no tenía constancia «de que haya entrado ninguna documentación o comunicación oficial del juzgado correspondiente».

La regidora, que hizo una declaración «a razón de la información que ahora mismo tenemos» sobre la ampliación de las investigaciones del Caso Valca, concretamente en lo que se refiere a la pieza separada número 5, de Parques y Jardines», expuso que «desde el principio que se abrió» esa causa «el Ayuntamiento solicitó la personación» para «ponernos a disposición y colaborar con la justicia, y también para velar por el interés público municipal». Pero que «esa solicitud inicial de personación no fue atendida, no fue considerada por el juez instructor, y recurrimos ante la Audiencia Provincial, que sí dio la razón al Ayuntamiento, y estimó que era pertinente».

Añadió que «a pesar de eso» no habían recibido hasta la mañana de este viernes esa comunicación oficial. Por eso, indicó, «siendo conscientes de la situación compleja en la que estamos, creo que es fundamental, imprescindible, actuar desde el rigor y desde el conocimiento».

Darias señaló que ante estas circunstancias, «lo primero que nosotros estamos intentando hacer es acceder a la documentación. Ya no solamente a la comunicación, sino a la documentación, que como parte personada entendemos que tiene derecho el Ayuntamiento, para conocer al menos la documentación obrante en esa pieza separada. Por tanto, una vez tengamos esta documentación, que espero que no sea en un plazo muy largo, tendremos que analizar esta documentación, valorarla y nos pronunciaremos al respecto».

Respecto a la si iba a atender la reclamación del PP de que apartara de manera cautelar a la concejala Inmaculada Medina de sus funciones, Darias recalcó que «el PP no le va a decir al Gobierno de progreso lo que tenemos que hacer».

La alcaldesa incidió en que «siendo conscientes, y lo quiero dejar claro, siendo conscientes de la situación compleja en la que estamos, creo que es fundamental, imprescindible, actuar desde el rigor y desde el conocimiento».

Además, apuntó que «es importante, como siempre he señalado a través de ustedes, manifestar nuestro compromiso con la legalidad, con la transparencia y la máxima colaboración con la autoridad judicial y con los cuerpos de seguridad que llevan a cabo todo el trabajo en este caso que la autoridad judicial le encarga».

«Quiero ser respetuosa y quiero ser rigurosa, como creo que siempre intentamos ser. En este caso, con el acceso a la documentación, saber al menos en la medida que sea posible, o que hasta ahora se hayan producido los hechos, pero es que la información que tenemos, entiéndanos, es a través de ustedes», señaló.

