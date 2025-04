El Ayuntamiento impulsa las tarifas del agua tras rechazar las alegaciones del sector turístico

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 3 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impulsará este viernes la aprobación definitiva de las nuevas tarifas del agua, que traen varias modificaciones respecto al cuadro de precios actual: el recibo crecerá entre 5 y 44 euros al año de 2026 a 2029; se eliminará el consumo mínimo, de modo que ahora solo se pagará lo que se gaste; se incorporarán los conceptos de saneamiento y depuración; y, por último, se crean nuevos perfiles de usuarios para distinguir el consumo doméstico del profesional.

Entre estos nuevos usuarios, el sector turístico ha mostrado su rechazo a una subida de tarifas que consideran «desproporcionada, injustificada y discriminatoria», como se expone en la alegación presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav).

Los propietarios de los pisos turísticos, que presentaron 19 de las 21 alegaciones registradas, critican el aumento del 133,96% en las tarifas respecto a la actual para las viviendas de hasta tres habitaciones, que son la mayoría en la ciudad; y de un 75,24% para los de más de tres habitaciones.

En el caso de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, consideran que el aumento de más del 100% para los hoteles no está justificado con arreglo al coste de la prestación del servicio.

A ellos les responde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que el incremento de tarifas se explica por la creación de nuevos conceptos (mantenimiento de alcantarillado y cuota de inversión) así como por la actualización de las tarifas de abastecimiento y depuración, que siguen en los niveles de 2010 y 2009 respectivamente. «Si bien hasta ahora ha sido este Ayuntamiento quien ha soportado íntegramente los costes de alcantarillado y ha cubierto, desde su última actualización, el coste de la deuda generada a favor de la concesionaria por la falta de actualización de la tasa de depuración desde el año 2009, se trata de una situación transitoria que no se justifica se perpetúe en el tiempo», explica el jefe de la Unidad Técnica de Aguas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sí acepta el argumento de Ascav que resulta discriminatorio crear el perfil de vivienda vacacional, de ahí que incluya esta realidad en el epígrafe 'alojamiento extrahotelero' junto a los apartamentos, villas, casas emblemáticas y casas rurales. Este cambio no supone ninguna modificación de tarifas para los pisos turísticos.

Aguas defiende que la creación de los nuevos tipos de abonados está justificada para adaptar el cuadro tarifario a las directivas europeas y la normativa estatal de aguas, que exigen una política de precios que contribuyan a un uso eficiente del agua bajo la filosofía de 'quien contamina, paga' mediante la repercusión de los costes del servicio a los usuarios finales.

En este sentido, no tiene en cuenta el cálculo de que las viviendas vacacionales tienen un consumo de agua que es entre un 25% y un 70% menor que el de un hotel. Ascav se agarraba este dato para pedir que dejaran sin efecto la subida de las tarifas del agua en las viviendas vacacionales y reclamar su integración en el perfil de consumo doméstico, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que las viviendas vacacionales también deben acogerse al concepto de consumo racional. «El consumidor final, en el caso de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, no es el que abona la factura del agua, como sí es el caso de viviendas domésticas con piscina o jardines, no pudiendo garantizarse un consumo eficiente y racional del agua», señala la Unidad de Aguas.

Y discrepa de la consideración del alquiler vacacional como un rendimiento del capital inmobiliario, en vez de una actividad económica. Entiende que no se puede extender esta consideración fuera del cálculo del IRPF, «máxime cuando se obvia el hecho de que el coste del servicio de aguas es un gasto deducible para los explotadores de viviendas vacacionales».

El Ayuntamiento también desechó las alegaciones presentadas por la portavoz municipal del PP, Jimena Delgado-Taramona, quien considera que la subida de precios carece de motivación y es desproporcionada. «Un usuario que pague hoy 57,15 euros pagará 92,51 euros en 2029 (+64%)», expuso la edila, «la tarifa del agua aumentará un 28% en un comercio; un 134% en una vivienda vacacional; y un 77% en un hotel de 100 habitaciones».

El Partido Popular también criticó que el nuevo cuadro tarifario «no contempla mecanismo de solidaridad con los más vulnerables», algo que fue desmentido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Incluye con carácter novedoso la aplicación de un bono social para la bonificación del consumo del agua potable a los abonados en exclusión social de tipo económico y contempla, asimismo, la bonificaión del recibo de las fundaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, congregaciones o instituciones religiosas con fines benéficos y organismo públicos dedicados a acciones humanitarias», contesta el jefe d ea Unidad Técnica de Aguas.

Por su parte, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) criticó la falta de transparencia en la tramitación de las tarifas y criticó el procedimiento seguido. Sin embargo, el Ayuntamñiento de Las Palmas de Gran Canaria defendió el trámite empleado y rechazó también la consideración de que las nuevas tarifas son desprorporcionadas.