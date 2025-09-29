Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Oficinas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Arcadio Suárez

La Audiencia Provincial admite la personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el caso Valka

Considera que ostenta legitimación suficiente para intervenir en el proceso penal, dada la presunta existencia de un perjuicio patrimonial

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:29

La Audiencia Provincial ha admitido la personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el caso Valka. La Sección Primera ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la dirección general de la Asesoría Jurídica de la corporación municipal contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, de fechas 4 de noviembre de 2024 y 7 de febrero de 2025, respectivamente, al entender que el ayuntamiento es eventual perjudicado.

La Audiencia Provincial considera que el ayuntamiento ostenta legitimación suficiente para intervenir en el proceso penal, dada la presunta existencia de un perjuicio patrimonial directo derivado de los hechos objeto de investigación. Revoca así la decisión del Juzgado de Instrucción Nº2, que había rechazado la personación por considerarla prematura.

En la resolución, la Sala destaca que la corporación local se postula como titular de bienes jurídicamente protegidos vinculados a la causa y que, de confirmarse la actividad delictiva, sería razonable que esta afectara negativamente al interés público representado por la corporación local. También subraya que, más allá de consideraciones reputacionales, el posible daño patrimonial justifica plenamente la intervención procesal del Consistorio.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señala que esta decisión judicial es «un importante reconocimiento del derecho del ayuntamiento a defender los intereses públicos municipales», y destaca que «la admisión de la personación facilitará el acceso al sumario y permitiendo colaborar activamente con la justicia, como se ha hecho desde el inicio».

