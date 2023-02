-Preséntese ante el público...

-Pedro Llomar Miranda González. Bailarín. Nací el 16 de enero de 1997 en Las Palmas de Gran Canaria. Mis patrocinadores son Kanerótica , Placas Lantigua y Autos Basso.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Desde que era muy pequeño sentí la llamada del escenario, quería bailar, quería cantar, quería interpretar... y fue ver la gala drag del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y supe que quería ser drag queen.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-A nivel personal, Ármek me ha enseñado a luchar por mis sueños y por lo que quiero en la vida. A nivel profesional, espero que me ofrezca unas experiencias increíbles y crecimiento artístico.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Nos parecemos en lo antipáticos que somos... nah, es broma. Me suelen decir antipático, pero realmente lo que soy es una persona muy seria. Ármek se diferencia de Llomar en casi todo. Llomar, al contrario de Ármek, es una persona muy tranquila, muy pacífica, poco extrovertido.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-La gala de Las Palmas de Gran Canaria 2010. Fue la primera que me paré a verla entera y flipé.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-Estar en mi casa y sentir el subidón tan bestia que transmitía el arte drag y el evento en sí, y desde ese día soñé con coronarme.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-La ida de cabeza que puedo explotar y exponer sin casi límite, porque los hay. en general, todo lo que conlleva ser drag.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-Asharik. Él marcó un estilo único en la gala drag, era el drag bailarín, y yo al ser bailarín y fliparme el mundo drag, dije: algún día seré como él.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Pues prácticamente desde que me bajé del escenario, el año anterior, empecé a bocetar, estructurar y moverme, porque si no, no me daría tiempo. Casi con un año de antelación no da. (Risas).

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-Solo puedo decir que es algo de lo que nadie a primeras me vería haciendo. Está fuera del registro de Ármek pero con mucho estilo Ármek... es complicado de explicar. Pronto lo entenderéis.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-No creo que quitara nada. Añadiría un aumento en los premios (que ya se han subido). Pero el nivel ha llegado a tal punto de trabajo, sacrificio y presupuesto... que el premio es un 20% de lo que gastan algunos concursantes.

-No entiende el carnaval sin...

- La gala drag y sin mis plataformas.