Un año y nueve meses de prisión por atentar contra una magistrada

A regañadientes, pero finalmente Jerobel Valido Ramírez reconoció haber atentado contra la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, María Gabriela Ramos Sáenz, durante un juicio en el que comparecía en calidad de acusado. Por estos hechos, ha sido condenado en firme a una pena de un año y nueve meses de prisión, además del pago de una multa de 900 euros.

El juicio se celebró este miércoles ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que dispuso de unas medidas excepcionales de seguridad dado el historial violento del acusado. Jerobel Valido Ramírez fue trasladado desde el centro penitenciario de Juan Grande hasta la sala de vistas custodiado por seis agentes de la Policía Nacional que velaron porque el acusado no volviera a revolverse de forma violenta contra la autoridad judicial como ya hizo el pasado 11 de abril de 2023.

El acusado estaba siendo juzgado por la magistrada María Gabriela Ramos Sáenz cuando, en un momento dado, se levantó y pateó la mesa de su señoría ante el asombro de esta, del fiscal Javier García Cabañas y de su representante legal que no se esperaban esta acción violenta, a pesar de que estaba engrilletado.

De inmediato, los dos agentes encargados de su custodia consiguieron tirarlo al suelo para reducirlo y lo trasladaron de nuevo a los calabozos.

Este miércoles, Jerobel Valido Ramírez reconoció haber cometido un delito de atentado contra la autoridad, aunque no lo hizo de todo convencido a pesar de las imágenes del juzgado que acreditaban su acción. «¿Me tienen pillado por las dos bandas, no?», preguntó a la magistrada presidenta Pilar Parejo. Esta le explicó cuál era la situación a la que se enfrentaba, a lo que el acusado le respondió «me voy a tener que conformar porque si no, me va a caer más condena... pero estamos en las mismas. Bueno, me conformo», finalizó admitiendo.

Jerobel Valido Ramírez está hace tiempo en prisión condenado por varios delitos como robo con fuerza en casa habitada, robo con violencia y tráfico de sustancias estupefacientes. A estas penas tendrá que sumarle ahora la de un año y nueve meses por haber atacado a una magistrada durante un juicio en una sentencia de conformidad, es decir, que ya es firme.