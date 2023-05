Un alcalde o alcaldesa igualito que tú

Al contrario de lo que ocurrió con la desilusión de 1968, bajo los adoquines de las siglas partidistas, sí hay arena de playa. En concreto, la de Las Canteras. La playa capitalina que acaba de perder la bandera azul es el escenario de recreo preferido por la mayoría de los candidatos de los seis partidos principales a optar a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria el próximo 28M.

En eso son iguales al resto de los ciudadanos que cada día utilizan la playa para escapar del hormigón y del alquitrán. Luego cada uno tiene sus preferencias, como cualquiera de nosotros.

A Carolina Darias, candidata socialista, lo que más le gusta es la zona del Confital. «Me encanta ese encuentro con el mar, aunque también me gusta la zona rural para desconectar», indica la exministra de Sanidad.

La única que cambia de playa es Jimena Delgado (PP). «Me encanta la playa de La Laja, voy mucho allí a pasear y bañarme, y distraerme», reconoce.

Para Gemma Martínez (Unidas Sí Podemos), no hay lugar para la duda. Su origen isletero la empuja a La Puntilla. «Las Canteras y punto», sentencia al ser preguntada sobre un lugar donde perderse, «me crié entre las barcas de La Puntilla y cuando volvía de Bruselas, después de veinte años, dije que quería volver a La Isleta y ahí es donde juegan ahora mis hijos».

Pedro Quevedo, candidato de Nueva Canarias, es más concreto y apunta a La Barra como su lugar preferido. «Pero como no es fácil llegar, me gusta mucho caminar entre La Puntilla y El Confital».

En cambio, Francis Candil (Coalición Canaria) también siente un amor especial por Fuerteventura, al igual que el candidato de Unidos por Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, que no deja pasar un verano sin estar algún tiempo en la casa familiar que tiene en Pozo Negro. Si no sale de Gran Canaria, se queda en Las Canteras o disfruta del litoral. «Tenemos sitios maravillosos, como la costa de La Aldea de San Nicolás», expone.

Baloncesto y tenis, los preferidos

Bento es un nadador consumado. Tras dejar la vela, en la que compitió en campeonatos del mundo, se ha aficionado junto a un grupo de amigos a travesías largas de natación en mar abierto. Y su campo de entrenamiento es la playa de Las Canteras.

Candil, en cambio, es más de deportes de equipo. Cuando puede, se sube a la bici, aunque reconoce que para ver por la televisión o en directo, disfruta más del fútbol y de baloncesto.

En eso coincide con Carolina Darias. «Soy muy deportiva y muy competitiva, pero si tengo que elegir, me quedo con el baloncesto, un deporte de trabajo en equipo y de colectividad», expone.

Jimena Delgado también se define amante del baloncesto, aunque cuando era más joven le gustaba saltar a las pistas de tenis.

En esta afición coincide con Pedro Quevedo, quien asegura que, no obstante, disfruta de todos los deportes.

Gemma Martínez se define a sí misma como «superdeportista». Cuando estaba en Bruselas, jugaba en un equipo mixto de fútbol, pero ahora el pega al boxeo y, si tiene tiempo, coge la tabla para tirarse en La Cícer o se va de pateo con los niños por el centro de la isla.

Del potaje de berros a los Munchitos

Tras el deporte, la mesa también podría juntarlos alrededor de un buen plato. Y si es de cuchara mejor. En los gustos de todos sobresale el potaje de berros como la opción favorita. Es la opción preferida de Pedro Quevedo, quien lo define como una apuesta «imbatible». También lo mencionan Gemma Martínez, a quien le fascina, como muchos otros platos de cuchara; y Carolina Darias, que también es una gran amante del pescado al horno.

A Jimena Delgado, en cambio, le pierden los Munchitos. Y, hace poco, ha descubierto la ropavieja de pulpo. «La hago mucho, con mucho comino», informa.

Más de tapeo es Francis Candil. Para el líder municipal del PP, son insuperables un buen pincho de tortilla de papas y una ensaladilla rusa fresca.

Y el más goloso resulta Hernández Bento. Fue el único que eligió un postre, en concreto, el tiramisú italiano.

Entre Meryl Streep y Walter White

Donde hay más diferencias es en los gustos cinematográficos y seriófilos. La candidata socialista se mueve entre los entresijos políticos de 'Sucesor Designado' y 'Memorias de África'.

Para la candidata del PP, el referente es 'Sonrisas y Lágrimas'. «Me ha servido para educar a mis hijos en valores, es alegre y triste, como la vida misma».

Gemma Martínez tiene como referencia dos películas: una moderna, 'En los Márgenes', y otra más antigua, 'Tomates Verdes Fritos', que le marcó en una etapa «chunga de mi vida, cuando no sabes si eres homosexual o no. Fue un referente para mí porque pensé que si en la película se podía ver a chicas que se querían, entonces no era tan rara».

Pedro Quevedo apunta la calidad de 'Hierro' y la importancia que ha tenido «para ver esta tierra de forma distinta». Candil se confiesa admirador de las andanzas de Walter White en 'Breaking Bad', así como de la película 'La Misión'. En ambas coincide con Hernández Bento, quien cita además otros como 'Pulp Fiction' o 'Memorias de África'.

La canción de cada uno

La discoteca no los uniría. Cada uno tiene un gusto particular. El candidato de Unidos por Gran Canaria se siente heredero de las partituras de Pink Floyd, Queen o U2. Y el de Coalición Canaria le añade Dire Straits, pero también un toque latino al ritmo de canciones como 'Bam Bam'.

Quevedo , aunque no es mucho de rap, rompe estereotipos y defiende a su tocayo, mientras que la candidata de Unidas Sí Podemos se debate entre Rosana, Rozalén, El Kanka y las arias operísticas, en las que se ha introducido gracias al padre de su mujer, que es pianista.

En cuanto a la candidata del Partido Popular, asegura que últimamente no hace más que escuchar 'Simply the Best' de The Black Eyed Peas.

Para la cabeza lista del PSOE, resulta complicado escoger debido al eclecticismo de sus gustos. Finalmente se decanta por 'México en el Corazón' de Los Gofiones, a los que está unida musical y personalmente; y si elige una canción, se queda con 'Peces de Ciudad', de Joaquín Sabina. «Aunque me gusta cómo la cantan especialmente los pablos, Pablo Alborán y Pablo López», puntualiza.

El libro de la mesa de noche

Darias acaba de leer 'Ética Cosmopolita' de Adela Cortina, un ensayo que «invita a la reflexión sobre cómo construir un futuro compartido» . Para Delgado, partidaria de libros de crecimiento personal, una buena recomendación es 'Visualización Creativa' de Shakti Gawain.

En cambio, Gemma Martínez es más aficionada a la novela histórica. Ahora está leyendo 'La Forma de las Ruinas', de Juan Gabriel Vásquez; mientras que Candil y Quevedo disfrutan con Alexis Ravelo. Bento, por su lado, es defensor de Gabriel García Márquez y Benito Pérez Galdós, en especial los 'Episodios Nacionales'.