Una agrupación musical para la Virgen del Carmen de La Isleta

«La Virgen se merece tener su propia agrupación musical», asegura Ángel Luzardo, presidente de los Costaleros de Nuestra Señora del Carmen de La Isleta, al referirse al proyecto en el que se encuentra inmerso esta organización. Una iniciativa que define «como un sueño con el que llevamos muchos años» y que por fin se han propuesto materializar.

Se trata de crear una formación musical integrada por «metales y percusión» que bajo la denominación de Agrupación Musical Ntra. Sra. del Carmen, La Isleta, acompañe las salidas procesionales que protagoniza la patrona de los marineros cargada por sus costaleros cada mes de julio por las calles del barrio portuario y que tenga una continuidad a lo largo del año.

Pero también es un proyecto formativo que busca implicar a la población más joven de este enclave capitalino.

Así, Luzardo explica que ya se ha abierto el plazo de inscripción en la redes sociales de los costaleros para que aquellas personas que aspiren a tomar parte de esta apuesta pionera formalicen su solicitud, dando cumplimiento a un formulario.

Entre los requisitos exigidos figuran el ser mayor de 16 años y el tener conocimientos musicales. «Ya hay unos 20 músicos con experiencia inscritos», avanza el portavoz de los costaleros del Carmen, que añade que el objetivo que se marcan es tener «50 músicos como mínimo» para empezar a caminar.

Sin embargo, insiste en que ser menor de 16 años o no tener formación musical no excluye de integrar la banda en construcción. «Tenemos la intención de crear una escuela», avanza.

Ampliar Anuncio de los costaleros en sus redes sociales. c7

De ahí que anime a participar a todas aquellas personas que quieran ser parte de la familia que forman quienes se sienten vinculados a la Virgen del Carmen. «Que se inscriban todos los que se quieran apuntar y les enseñaremos», dice destacando que «tenemos directores musicales» que pueden asumir esa labor y con el convencimiento de que este es un proyecto más amplio que la propia agrupación musical en sí, y puede animar a los jóvenes de La Isleta a participar desde otro ámbito en las fiestas de su barro al tiempo que los aleja de otros peligros.

«No todo el mundo puede ser costalero», reconoce conocedor de que muchos que aspiran a terne este papel no van a poder lograrlo mientras no haya bajas que suplir, cosa que de momento no se contempla.

Por eso entiende que ser parte de esta nueva agrupación musical puede responder a las expectativas de algunos de esos aspirantes. «El plazo de inscripción no lo vamos a cerrar», avisa. Además, apunta que esta formación puede ser también un lugar en el que pueden recalar los costaleros, una vez se 'jubilen'.

Luzardo reconoce que en estos momentos los integrantes de la Junta de Gobierno de Costaleros de Nuestra Señora del Carmen de La Isleta se encuentran «inmersos en la creación de los estatutos» que van a regir esta nueva agrupación musical.

Añade que son plenamente conscientes de que es una tarea ardua por lo que «para el 2024 va a ser complicado» que sea una realidad. Pero están decididos a trabajar duro para lograrlo lo antes posible.

Comenta que mientras llega ese día, los costaleros del Carmen de La Isleta van a seguir contando con la Asociación Musical La Salle de Agüimes, una formación con la que aseguran sentirse muy a gusto desde que comenzaron a colaborar con ella, en el año 2018, para las tres salidas procesionales que protagoniza la Virgen del Carmen cada mes de julio.

«Siempre han ido a muerte con nosotros», confiesa Luzardo en referencia al buen entendimiento que siempre ha existido con esta formación musical. Precisamente esa es la razón de que sus miembros fueran unos de los primeros en conocer este proyecto en ciernes. «Nos reunimos con la directiva de La Salle y les comentamos esta idea de que la Virgen tuviera su banda», dice.

El portavoz de los costaleros expone por último que pretenden «crear una base musical en un barrio que tiene un cultura musical importante».