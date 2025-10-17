Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reintegra al Cabildo la subvención concedida ante la parálisis de la obra de la MetroGuagua y los choques con el Puerto

La idea de transformar el parque de Santa Catalina en un gran pulmón verde en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria ha obtenido su certificado de defunción, al menos a corto plazo. El Cabildo de Gran Canaria ha declarado como no justificada la subvención concedida al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2022 para la renaturalización y recuperación de los espacios verdes de la plaza de Santa Catalina, por un importe de 746.110,38 euros, y ha aprobado el reintegro de la cuantía.

Tres años después, aparte de la devolución del dinero, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que pagar intereses de demora por valor de 51.901,94 euros, según consta en una resolución firmada por el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, el pasado miércoles

El proyecto de renaturalización del parque de Santa Catalina tenía como aspiración transformar esta puerta de entrada a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria mediante la plantación de una gran masa arbórea, en el tramo comprendido entre las calles Luis Morote y Nicolás Estévanez.

La filosofía de la propuesta, presentada en el año 2022, pretendía convertir Santa Catalina en un parque, más que en una plaza.

El incremento de las zonas ajardinadas se situaba, básicamente, en la zona donde se encuentra el área de juegos infantiles -que será renovada. Y todo se completará con una mejora de la accesibilidad mediante la supresión de todos los escalones y la creación de una rasante única del parque.

«Lo que vamos a conseguir es que el parque de Santa Catalina deje de ser una plaza con un pavimento duro y que vuelva a ser un parque», resumió en aquel año el concejal de Urbanismo, Javier Doreste.

El sueño del gran parque central de Las Palmas de Gran Canaria

El proyecto de renaturalización del parque de Santa Catalina formaba parte de una iniciativa más amplia en la que se incluía la transformación de las ramblas del Alcalde Juan Rodríguez Doreste en una especie de nuevo parque romano con una inversión de 2,83 millones de euros, y la conexión directa con el parque Puerto-Ciudad que habían acordado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria en el mandato pasado. Este acuerdo saltó por los aires cuando el Puerto se negó a asumir la ordenación consensuada y propuso una alternativa propia, en 2024, que mantenía la carretera delante del centro comercial El Muelle -antes se soterraba-, ampliaba el aparcamiento modular que hay frente al centro -antes desaparecía-, eliminaba un gran espacio abierto para celebrar grandes eventos y reducía la masa arbórea que conectaba con el parque de Santa Catalina.

Sin embargo, el principal obstáculo que se ha encontrado el plan de renaturalización y recuperación de los espacios verdes ha sido la paralización de la obra de la MetroGuagua y su intento de pasar bajo el parque de Santa Catalina, que dejó la zona abierta en canal.

En principio, el paso subterráneo de MetroGuagua por Santa Catalina debía estar finalizado en 2023, pero la aparición de servicios no previstos en las excavaciones y la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria retrasaron la obra.

De hecho, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó, en septiembre de 2023, una ampliación del plazo de ejecución y de justificación de la subvención concedida para la renaturalización de Santa Catalina hasta enero de 2025.

Finalmente, los trabajos de la MetroGuagua quedaron interrumpidos en septiembre de 2024 debido a la inestabilidad de los terrenos y a la necesidad de cambiar el sistema constructivo, que encarecía el proyecto más allá de lo que permite la ley.

Fue ese mismo mes cuando el Ayuntamiento reintegró la subvención con carácter anticipado, algo que habían anunciado en julio de 2024.

Ahora el Cabildo acepta ese reintegro y calcula los intereses que debe pagar el Ayuntamiento.