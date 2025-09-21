MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina El paso inferior por Santa Catalina cumple un año enterrado, a la espera de que el Ayuntamiento publique la nueva licitación de la obra

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Hace ya un año que Guaguas Municipales decidió rescindir el contrato del tramo 7 de la MetroGuagua, el que debe pasar bajo el parque de Santa Catalina. El sobrecoste de más de 8 millones de euros respecto a las previsiones iniciales obligó a tomar la decisión de anular este encargo para la construcción de un falso túnel que resultaba esencial para el proyecto de la guagua exprés, pues abría el camino del transporte público rápido entre Mesa y López y la zona Puerto a través de la calle Eduardo Benot.

Desde el pasado 8 de agosto de 2024, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está tratando de volver a impulsar la obra con los nuevos condicionantes, necesarios para acometer el plan de tunelación en condiciones de seguridad.

Sin embargo, el traspaso de la obra desde Guaguas Municipales -el anterior promotor- a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) está atascándose en el seno del Consistorio capitalino, en parte porque la resolución del contrato con la empresa adjudicataria de la obra no está siendo pacífica, en especial en lo referido a la indemnización que debe cobrar la contratista por la extinción del contrato por parte del Consistorio capitalino.

Hasta que no se supere este obstáculo, los servicios de contratación municipal no podrán publicar el nuevo concurso.

Para eso no hay fecha, pero las fuentes consultadas en el servicio de Urbanismo por parte de este periódico calculan que en estos meses se podrá desatascar esta situación. De hecho, no se descarta la posibilidad de activar un procedimiento de urgencia para poder agilizar la finalización de este tramo.

El paso subterráneo de Santa Catalina es un punto clave del recorrido futuro de la MetroGuagua por Las Palmas de Gran Canaria ya que es el que permite salvar la entrada y salida del istmo.

En estos momentos, la MetroGuagua está atorada en tres enclaves: el paso subterráneo de Santa Catalina; Hoya de La Plata, donde se ha proyectado la construcción de la estación final y el centro de control de la guagua rápida; y, por último el tránsito por Vegueta.

De estos tres tramos, solo uno está fuera del control municipal. Se trata, en concreto, del tramo del frente marítimo, que obliga a desplazar la autovía hacia nuevos terrenos ganados al mar. Aquí la obra está pendiente del impulso del Gobierno de Canarias, del que el Ayuntamiento no tiene noticia alguna.

La situación ha llegado a tal punto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya está planteando un recorrido alternativo que permita salvar este tramo y poner en funcionamiento la MetroGuagua.

Los tres frentes municipales

La activación de la MetroGuagua, aunque sea al margen de la creación de sus carriles en el frente marítimo, requiere trabajar en tres frentes de responsabilidad exclusiva municipal: el primero es retomar la obra de Hoya de La Plata, para lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de adjudicar la actualización del proyecto; el segundo sería el de la definición del trayecto por la avenida de Rafael Cabrera, que es lo más sencillo por cuanto que solo supone una reordenación de los carriles de tráfico en superficie; y, en tercer lugar, desbloquear el atasco que padece el proyecto en el paso inferior de Santa Catalina.

Hasta que estos tres tramos no sean una realidad, la MetroGuagua no podrá arrancar en Las Palmas de Gran Canaria. En la compañía municipal de transportes se sigue barajando la previsión del segundo semestre de 2028, pero a medida que avanza el tiempo cada vez se hace más complicado mantener esta fecha. Así las cosas, el año 2029 empieza a aparecer ya en el horizonte, lo que supondría un retraso de ocho años respecto a los planes iniciales. Hay que recordar que la obra comenzó en 2017 y se preveía que en cuatro años la MetroGuagua ya estaría operativa en Las Palmas de Gran Canaria.

El paso subterráneo de Santa Catalina debía haber estado finalizada en enero de 2023, si bien el descubrimiento de servicios e instalaciones que no estaban previstos cuando se iniciaron los trabajos, así como la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, obligaron a retrasar su finalización hasta junio de 2023.

A ello se unió la propia inestabilidad del terreno, que obligó a la empresa constructora (la unión temporal de empresas que formaron Acciona Construcción-Lopesan Asfaltos y Construcciones) a presentar un modificado de obra ante los deslizamientos y desplazamientos del terreno.

Por motivos de seguridad, la adjudicataria propuso un cambio del método constructivo que requería una inversión adicional de unos 8,27 millones de euros, lo que superaba el límite legal del 50% del sobrecoste del presupuesto inicial. Por eso, al final Guaguas decidió resolver el contrato.