Crimen de María Eleyda: el acusado de matar a su bebé con coca y alcohol intoxicó antes a otro hijo de 9 meses

Lunes, 17 de marzo 2025, 19:16

El hombre para el que se pide prisión permanente revisable bajo la acusación de haber asesinado a su bebé en Fuertevetura en 2023 dándole cocaína y alcohol y zarandeándola había sido condenado por intoxicar con drogas seis meses antes a otro de sus hijos cuando este tenía nueve meses.

El día que sucedieron los hechos que han comenzado a juzgarse este lunes en la Audiencia de Las Palmas, el procesado, Juan Francisco L.S., le dijo a su pareja que la niña «quedó KO» después de haber llorado 40 minutos: «La jodida cabrona no paraba y parecía que lo hacía adrede».

Esas palabras figuran en un mensaje de audio que escucharon dos de los policías nacionales que han declarado al inicio del juicio con Jurado contra los padres de la bebé: Juan Francisco L.S. y su pareja Brenda J.R.B, para quien se piden seis meses de cárcel por abandono de familia por lo desatendida que fue encontrada la niña.

En la apertura de la vista, la fiscal del caso, Carmen Julia González, ha aportado como prueba la sentencia dictada contra los dos procesados por haber provocado una intoxicación grave por consumo de cannabis y cocaína contra otro de sus hijos, un fallo que no es firme pero que la acusación pública quiere que el Jurado tenga presente.

En su alegato inicial, la fiscal ha destacado que es «rotundo e indiscutible» que ninguno de los dos acusados atendió a sus deberes familiares y que la bebé fallecida, que tenía también otra hermana, sufrió por la desidia de unos padres que «estaban más afanados en satisfacer sus vicios y adicciones» que en su cuidado, ya que ambos eran drogadictos.

«La bebé murió ahogada en su propia sangre», pero no por un error de unos padres inexpertos, a los que por estos hechos se retiró la custodia de sus otros dos hijos de 1 año y 3 años, ha señalado la fiscal al Jurado.

A la bebé fallecida «se le privó de los cuidados mínimos y fue extrema su desprotección», ha subrayado.

La noche en que sucedieron los hechos el acusado también manifestó a su pareja que «se iba a fumar un porro porque ya no aguantaba más», ha señalado uno de los agentes que acudieron al centro de salud de Puerto del Rosario, tras pedir el médico que atendió a la pequeña la presencia policial porque el padre entró con la niña en brazos, se saltó el cordón de seguridad e irrumpió en su consulta.

Según una testigo que cuidaba en ocasiones a los tres hermanos, esa noche Brenda le pidió que se hiciera cargo de los dos mayores y los fue a recoger al centro de salud, y de camino a la casa la mayor le dijo que «papá pegó al bebé».

Esta testigo, que ha declarado por videoconferencia, ha señalado que «no prestaban a los niños los cuidados debidos» y que le llamó la atención el estado de suciedad que había en la casa, un edificio de okupas de Puerto del Rosario en el que ya había estado en otra ocasión, pero «esa noche estaba peor», en alusión a la suciedad y desorden, que también ha sido destaca por las versiones dadas por los policías.

Según ha relatado la testigo, las veces que le llevó a su casa a la niña para que la cuidara llegaba «sucia y con el culito dañado», pese a que la propia madre le había comentado que la niña tenía dermatitis.

Los policías que han declarado este lunes, también por videoconferencia, han narrado el episodio de violencia que protagonizó el acusado esa noche en el centro de salud, al que no dieron importancia porque acaba de perder a su hija de tres meses.

El acusado rompió el cristal de una puerta y daba patadas a las sillas y a las paredes e incluso amenazó a algún agente, lo que no consta en el atestado porque acababa de morir su hija.

Estos agentes han señalado que el médico que atendió a la pequeña les informó que llegó ya fallecida y que intentó reanimarla sin éxito.

La niña expulsó sangre por la nariz cuando intentó reanimarla, según relató el médico a un policía, al que también le dijo que no quiso comunicar al padre su fallecimiento hasta que estuviera la Policía presente porque tenía miedo.

El acusado estuvo en todo momento agresivo y, por eso, se reforzó la presencia policial e, incluso, intentó avalanzarse contra la policía y el doctor, ha remarcado este testigo.

Otro agente ha indicado al tribunal que el médico le contó que el acusado era una persona muy nerviosa y que se saltó el cordón de seguridad y pidió que se atendiera a su hija, pero estaba ya muerta.

Este policía vio a la bebé ya fallecida y ha dicho que le llamó la atención la zona genital porque «daba la sensación de que le ponían la crema capa sobre capa», porque los pliegues tenían manchas secas y amarillas, así como las uñas sucias y el pelo apelmazado.

«La higiene no era la deseable», ha apuntado este policía, que ha añadido que el acusado le dijo que se había hecho cargo de la menor, que había pasado la tarde bien pero que a partir de las 21.00 horas no cesó de llorar durante 40 minutos y «de pronto quedó KO».

La fiscal ha detallado que la bebé sufría una dermatitis avanzada en la zona del pañal, de un mes de evolución, por estar sucia largos periodos, y que sus padres lo sabían «y no hicieron nada».

También se ha referido al estado de suciedad que había «en todos los pliegues de su cuerpo», a la inusitada longitud y suciedad de sus uñas y al hallazgo de cocaína y alcohol en la orina al practicarse su autopsia.

El abogado de Brenda J.R.B., Luis Miguel Bravo de Laguna, ha señalado al tribunal que está convencido que su clienta no desatendió a su bebé y que, por el contrario, «se desvivía por ella y por sus otros dos hijos», trabajaba desde las tres de la tarde hasta las dos de la madrugada.

«Una madre no hace eso», ha manifestado el letrado, quien ha dicho que su defendida no ha actuado con dolo y ha criticado que la fiscal no tenga en cuenta las circunstancias ni las necesidades económicas que pasaba su defendida.

Por su horario de trabajo, era su pareja quien se hacía cargo del cuidado de los hijos e incluso contrató a una cuidadora para que los niños estuvieran bien, ha añadido.

El abogado del principal acusado, Roque Esteban, ha pedido la absolución de su defendido del delito más grave que se pueda acusar a una persona: «matar a su propio hijo».

«No es un asesino como dice el Ministerio Fiscal», desde 2020 es coordinador de centro de menores y «no ha tenido ningún incidente, insultos o vejación», es consumidor de drogas y se pudo equivocar como cualquier padre.

No ha agredido «nunca» a sus hijos y «no hay ni un solo signo de violencia externa» del zarandeo que se le atribuye, por lo que es «prácticamente imposible» que lo hiciera, ha alegado el letrado.

Llevó a su hija al centro de salud y, tras su fallecimiento, permitió que la Policía entrara en su casa y eso lo hizo porque «no tiene nada que esconder». En la bebé no se han apreciado lesiones importantes, solo dermatitis y es que, según ha dicho el abogado, el acusado tenía «pánico de bañarla, era Brenda quien lo hacía».

El abogado ha criticado las «incongruencias y contradicciones» de la fiscal, y ha apuntado que los restos de cocaína y alcohol que se hallaron en la orina de la bebé no tienen que ser necesariamente a causa de su cliente y ha señalado que las cantidades halladas son pocas, por lo que el alcohol pudo obedecer a que se encuentra en la vitamina D y la droga por contaminación pasiva.

Los dos acusados está previsto que declaren el próximo miércoles, mañana martes lo harán el resto de testigos y se practicará la prueba pericial, según ha indicado el presidente del tribunal, el magistrado Miguel Ángel Parramón.