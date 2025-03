Crimen de María Eleyda: los padres son condenados por drogar a su otro bebé

Se enfrentan a una pena de prisión permanente revisable en un juicio que comenzará el 17 de marzo

Tanto Juan Francisco Luzardo Santana como Brenda Jiménez Ruiz Berdejo, condenados por maltratar a uno de sus hijos, se enfrentan desde el 17 de marzo al juicio en el que se los acusa del asesinato de María Eleyda. Se juegan ser condenados a prisión permanente revisable.

El juicio, que será presidido por el magistrado Miguel Ángel Parramón, comenzará el 17 con la selección del jurado, calificaciones y el interrogatorio de los acusados y proseguirá el 18 con los testigos y el 19 con peritos, para concluir con los informes y la entrega del objeto del veredicto.

Según la Fiscalía Provincial, el padre es culpable de asesinato alevoso con la agravante de parentesco y abandono de familia, un delito que también imputa a la madre. Se enfrentan a seis meses de prisión por el segundo delito.

Según el Ministerio Público, los acusados convivían con la niña en la calle Teresa López de la capital majorera. Desde el nacimiento de María Eleyda el 29 de enero de 2023 hasta su fallecimiento el 29 de abril de 2023, ambos progenitores habrían dejado de prestarle a su hija la atención mínima necesaria en cuanto a salud, higiene personal y alimentación.

La acusación detalla que la presunta negligencia de los padres provocó que la niña presentara un extenso eritema y una dermatitis de varios días de evolución, afectando a áreas sensibles como las ingles, zona vulvar y vaginal, perineal y anal, debido a la falta de cambio de pañales durante largos periodos de tiempo. Asimismo, sufrió desnutrición severa, evidenciada por una fontanela craneal más abierta de lo normal para su edad, con un diámetro de cinco centímetros al momento de su fallecimiento. Además, tenía las uñas muy largas y sucias, restos de suciedad negra en el ombligo, pliegues corporales y cabello, lo que indicaba una grave falta de higiene.

La Fiscalía sostiene que los acusados mantenían el domicilio en un estado de suciedad y desorden en todas sus estancias, incluido el dormitorio de la niña, lo que ponía «en grave riesgo su salud». A pesar de haber sido derivada al hospital el 21 de abril de 2023 por Urgencias debido a una desnutrición y deshidratación, los padres no fueron a la cita, agravando el estado de la menor.

En este contexto, el 29 de abril de 2023, alrededor de las 20.00 horas, Juan Francisco L.S. se encontraba solo en casa con María Eleyda, quien comenzó a llorar tras despertarse de la siesta. Al no lograr calmarla, el acusado decidió suministrarle una bebida con alto contenido de alcohol mediante un chupete u otro objeto.

Al no conseguir que la niña se durmiera, procedió a administrarle cocaína, acusa el fiscal. Acto seguido, presuntamente la zarandeó violentamente hasta que la niña perdió el conocimiento y dejó de llorar, falleciendo posteriormente debido a un edema pulmonar y una hemorragia craneal.

A pesar de la pérdida de conocimiento súbito de María Eleyda, el acusado no la llevó al centro de salud de Puerto del Rosario, dejándola en la cama durante más de una hora mientras fue al salón a fumarse un porro.

No fue hasta casi dos horas después, alrededor de las 22.45, que Juan Francisco se percató de que la niña no despertaba. Al comprobar que estaba fría, no respiraba y tenía sangre en la nariz, la llevó al centro médico donde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía solicita para ambos una pena de seis meses de prisión y para Juan Francisco, además, la prisión permanente revisable, junto con la privación de la patria potestad sobre sus otros hijos menores. Tendría el padre que pagar 40.000 euros de indemnización a cada uno de los dos hermanos de la víctima.