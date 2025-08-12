78 jóvenes grancanarios conocerán los parlamentos de Canarias, España y Europa Cada viaje contará con 26 participantes, que serán 21 jóvenes (uno por cada municipio) y los equipos ganadores de la Liga Insular de Debate 2025 (cuatro jóvenes y su profesor)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 14:56 Comenta Compartir

La Consejería de Juventud del Cabildo de Gran Canaria lanza una nueva edición del programa 'Conoce tus Parlamentos', una iniciativa que busca acercar a los jóvenes de 18 a 30 años a las instituciones donde se toman las decisiones que marcan el rumbo de la sociedad: el Parlamento de Canarias, las Cortes Generales y el Parlamento Europeo.

Cada viaje contará con 26 participantes, que serán 21 jóvenes (uno por cada municipio) y los equipos ganadores de la Liga Insular de Debate 2025 (cuatro jóvenes y su profesor). En total, 78 personas vivirán esta experiencia en 2025.

El programa es gratuito y abre este miércoles su plazo de inscripción a las 09.00 horas, cerrándose el 20 de agosto a las 23.59. La inscripción se realizará exclusivamente online, a través de la web grancanariajoven.grancanaria.com, donde se debe cumplimentar un cuestionario que será la base para la selección de participantes.

El primer grupo será el que visite la sede del Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, entre los días 23 al 26 de octubre. El siguiente grupo visitará el Congreso de los Diputados, en Madrid, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre. Finalmente, el último grupo se dirigirá a Estrasburgo (Francia), para conocer el funcionamiento del Europarlamento entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre.

Los listados de los participantes seleccionados se publicarán en la misma web.