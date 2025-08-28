Iniciada la construcción de la rotonda de El Palmeral en Santa Brígida Las obras promovidas por iniciativa privada permitirán culminar el desarrollo de la urbanización y mejorar significativamente la visibilidad del cruce y la seguridad vial en la zona

Vista de los trabajos de construcción de la rotonda de El Palmeral de Santa Brígida.

Esta semana comenzaron en Santa Brígida las obras de construcción de una rotonda en la carretera GC-320, promovidas por iniciativa privada, que permitirán culminar el desarrollo de la urbanización El Palmeral y mejorar significativamente la visibilidad del cruce y la seguridad vial en la zona.

La concejal de Urbanismo, María Lozano, ha estado detrás de la negociación y mediación con el promotor, logrando que se lleve a cabo esta actuación largamente demandada y que tiene un plazo de ejecución estimado de dos meses.

La ejecución de la nueva rotonda supone un paso imprescindible para la puesta en marcha de la futuras actuaciones en la parcela anexa.

Lozano ha subrayado que «este proyecto supone no solo cerrar un capítulo importante en la urbanización de El Palmeral, sino también abrir la puerta a nuevas infraestructuras que mejorarán la calidad de vida de la ciudadanía de Santa Brígida».

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con el desarrollo urbano ordenado, sostenible y orientado a garantizar la seguridad y la movilidad en todo el municipio, y agradece al promotor su disposición para llevar a término las obras.