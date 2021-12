Ingenio sube la tarifa del agua para evitar que el servicio sea deficitario

El Ayuntamiento de Ingenio aprobará en el pleno de este próximo lunes una subida de la tarifa del agua en todos los recibos, el doméstico, el comercial y el industrial. El edil de Hacienda, Víctor Vega, justifica el aumento para que el servicio deje de ser deficitario. Hace más de 10 años que la empresa concesionaria arrastra esos déficit. No en vano, recuerda que precisamente por eso Aqualia ha demandado al Ayuntamiento, que ya acumula siete sentencias en contra que le condenan a saldarle las pérdidas. En 2020 ya hubo que pagarle casi un millón de euros, y en 2019 ascendió a unos 500.000. «Algún gobierno tenía que afrontar este problema de una vez y lo hemos decidido hacer nosotros, por responsabilidad», apuntó Vega, que recordó, no obstante, que no se subían las tarifas del agua desde 2017, y ello pese al aumento de costes.

El recibo doméstico se incrementará en sus cuatro tramos de consumo. A los de 0 a 18 metros cúbicos se les cobrará a 0,55 euros el metro (sube un 7%, como 3 euros más al mes), a los de 19 a 28, 1,28 euros el metro (un 16% más, como 6,5 euros más al mes), a los de 29 a 38, 2,9 euros (un 20% más, como 13 o 14 euros), y a los de más de 38, 4,89 euros (un 21% más). También aumenta la cuota fija, de 13,05 euros a 13,50.

Con la aplicación de estas tarifas el servicio dejaría de ser deficitario y arrojaría un superávit de 158.000 euros, según los estudios municipales. Teniendo en cuenta ese nuevo escenario, el Ayuntamiento modificará también la ordenanza municipal para bonificar el recibo a las familias numerosas, que serían las más perjudicadas por este incremento. Así las cosas, las que tengan tres hijos pagarán el primer y segundo tramo de consumo al precio del primero, a 0,55 euros el metro. Y las de más de 3, del primero al tercero, es decir, hasta 38 metros cúbicos, a 0,55. Además, añade el edil, se bonificará un 2% el recibo a los que lo domicilien, de tal manera, por ejemplo, que a los que consuman el primer tramo, la subida se les quedaría en un 5 y no en un 7%. También se cambian las tarifas en casos de pérdidas involuntarias de agua. A partir de 19 metros se cobrará a 1,28 euros.

En el caso del recibo comercial, para consumos de hasta 30 metros cúbicos la tarifa sube de 2,48 a 2,73 euros, y de más de 30, de 6,12 a 6,73. El industrial, si la empresa usa el agua como materia prima, pasa de 2,48 a 2,73, y si no, de 1,66 a 1,82.