Incendios forestales en Gran Canaria: 59 ofertas para reducir combustible con pastoreo

Un pastor acompañado de su perro conduce un rebaño de ovejas en las medianías.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 23:31

El concurso para adjudicar los contratos de pastoreo remunerado que licita el Cabildo de GRan Canaria cada año desde 2022 incluye esta vez 59 lotes de suelo público, incluyendo el dominio público hidráulico, preferentemente dentro de la zona de alto riesgo de incendios forestales, para lo que la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo destina un presupuesto máximo de 124.270,72 euros.

La parcela a la que se asigna el presupuesto más elevado es la de Guardaya-Cruz de Acusa, en Artenara, para la que se reservan 13.870,89 euros. Las que tienen la menor partida asignada, apenas 53,50 euros, son dos y están en la parte baja del barranco de La Aldea y el barranco de Cardones, en Arucas.

La realidad es que del presupuesto asignado a cada lote al dinero que finalmente reciben los pastores va un trecho notable, una diferencia que en 2024 se cifró en el 47% de media.

El lote de mayor superficie es el del barranco de Los Aromeros y Escobal, que tiene 323,54 hectáreas, y el segundo es el mejor pagado de los 59. El más pequeño, con sólo 1,42 hectáreas, se localiza en el barranquillo Lomo Salas, en Telde.

Por primera vez el concurso abierto por Gesplan, por encargo del Cabildo, sólo incluye un plazo de ejecución del pastoreo remunerado, que va desde la orden de inicio del servicio hasta el 15 de febrero de 2026. En anteriores convocatorias había dos periodos, uno anterior al verano y otro posterior.

Entre los criterios previstos para adjudicar los lotes destacan la cercanía de la explotación ganadera a ese suelo; que exista cesión de uso o aprovechamiento para pastoreo en terrenos particulares colindantes;el compromiso de pastorear con un grado de cumplimiento G mayor que 0,5 antes del 15 de diciembre;y la pertenencia a asociaciones con acreditación para la llevanza del libro genealógico de la raza ovina o caprina.

El objetivo de esta iniciativa es reducir la carga de combustible forestal en espacios estratégicos y modificar la estructura de la vegetación susceptible de propagar un incendio. De hecho, el pastoreo controlado es cada vez más una de las herramientas más efectivas, económicas y ecológicas para la prevención de los grandes incendios forestales.

En 2022 se adjudicó el pastoreo remunerado de 46 lotes a 35 pastores, en 2023 fueron 39 suelos los adjudicados a 32 pastores y en 2024 se contrataron 45 lotes con 36 pastores.

Número máximo de cabezas

Entre otros requisitos para la prestación del servicio figura la obligación de que la cifra máxima de animales pastoreando a la vez en un lote de superficie no pase de 500 cabezas, mientras que en barrancos será inferior a 300. El adjudicatario deberá impedir asimismo que los animales se asilvestren, por lo que deberá capturar inmediatamente a los extraviados.

Para evaluar el grado de cumplimiento mantendrá instalado en todo momento y en funcionamiento al menos un collar con dispositivo de geolocalización (GPS) facilitado por Gesplan en uno de los animales del rebaño.

También podrá pedir, en ciertos supuestos, la instalación o adecuación de infraestructuras pastoriles de alojamiento, guarda o disponibilidad.