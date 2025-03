Los pastores que evitan incendios cobrarán el 53% del dinero reservado

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de febrero 2025 | Actualizado 03/03/2025 08:13h. Comenta Compartir

Del presupuesto reservado al dinero que se pagará realmente va un trecho en la campaña de pastoreo remunerado que financia la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo para que los rebaños de cabras y ovejas ayuden a prevenir los incendios forestales reduciendo el combustible de aquellos montes y cauces públicos seleccionados por su valor estratégico para evitar la propagación del fuego.

En concreto, las 36 familias ganaderas que se encargaron de limpiar 45 lotes de terreno en 2024 se repartirán al final un total de 63.867,43 euros, el 53% de la partida destinada para ellos, que era de 120.299,20 euros.

¿A qué obedece esa diferencia? Por un lado a que el importe máximo nunca se cumple: en 2024 salieron a concurso 55 lotes de suelo pero sólo se contrató el pastoreo remunerado de 45. Por otro, es consecuencia de los factores de reducción del importe asignado a cada uno, en particular el grado de eliminación del combustible forestal o la temporada del año en la que se participa.

El concurso encomendado a Gesplan se resolvió el pasado agosto y de los 36 familias ganaderas adjudicatdarias, todas con rebaños propios y en la mayoría de casos también con queserías artesanales, 22 están encabezadas por pastores y 14 por pastoras.

Uno de ellos hizo su labor en tres lotes de terreno, otros ocho se encargaron de limpiar de vegetación dos franjas y 27 asumieron la responsabilidad de evitar que los incendios forestales se pudiesen propagar por la vegetación de una determinada parcela.

Ampliar Ovejas pastando en terrenos de las cumbres. Javier Gil

¿Quiénes son las personas que acometen esta labor junto a sus rebaños? Sobre todo los últimos representantes del pastoreo tradicional, hijos de la trashumancia y herederos y nuevos ejemplos de una de las profesiones más sacrificadas, entre otros motivos porque el ganado no entiende de vacaciones ni días libres. Entre ellos y ellas hay algunos parentescos y todos se conocen.

Ruymán Mena, Ramón Mayor, Felipe Mendoza, Cristóbal Moreno, Sonia Mayor, José Mendoza, Natalia Mayor y Juan Medina son algunos de sus nombres, pero también forman parte de ese selecto elenco David Hernández, José Guerra, Francisco Díaz, Ismael García, Santiago Suárez, Daniel Moreno y Antonio García.

El listado de pastoras lo completan Inmaculada Morales, María Mayor, María Rodríguez, Elisabet Moreno, Coralia González, Dolores Pérez, Yolanda Arencibia, Yaritza Rodríguez, Benedicta González, Manuela Aristizabal e Idaira Hernández.

El de pastores incluye también a Francisco Ramírez, Saúl Medina, José Suárez, Enrique Naranjo y José Vera.

Para favorecer que se pastoree antes de la época de incendios, quienes participan antes del verano optan al 100% del presupuesto reservado para cada lote, mientras que quienes lo hacen en la segunda convocatoria, antes del 31 de octubre sólo pueden recibir el 80% si cumplen todos los objetivos marcados, cosa harto difícil.

Sólo 13 de las 36 familias ganaderas que participaron en la tercera campaña de Gran Canaria Pastorea lo hicieron en la primera, antes del 30 de junio. Las otras 23 lo hicieron en la segunda.

El pago por su labor se hace mediante contrato y no mediante subvención y así como hay pastores que cubren mucho terreno con sus rebaños, también hay otros que por diferentes circunstancias no pastorean sus lotes en su totalidad y algunos que, por otras circunstancias o porque pastorean superficies pequeñas, prefieren no cobrar.

Ampliar Cabras eliminando cañas en el barranco de San Lorenzo. Gran Canaria Pastorea

El importe oscila entre 40 y 180 euros por hectárea como máximo, en función del tipo de vegetación o de si está en una zona estratégica. Un cañaveral en un barranco se paga a 180 y pastos fuera de zona estratégica se pagan a 40. En total en 2024 se pastorearon así 1.681,19 hectáreas.