Turistas transitando por las Dunas de Maspalomas. C7

Impulsa Maspalomas creará material audiovisual divulgativo sobre las Dunas

La empresa Gesplan saca a licitación el desarrollo y producción de vídeos promocionales y la creación de audioguías digitales con traducciones a varios idiomas sobre este entorno natural

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 19 de agosto 2025, 14:25

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) ha sacado a licitación, en el marco de una actuación liderada por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, la elaboración de material audiovisual divulgativo sobre la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas. La iniciativa se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Impulsa Maspalomas.

Este plan busca mejorar la diversificación de mercados y productos turísticos, mejorar la capacidad de resiliencia de la zona turística poniendo en valor el patrimonio natural de las Dunas, así como incorporar la sostenibilidad como principio básico.

En este sentido, el contrato contempla el desarrollo de contenidos como vídeos y audioguías con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y fomentar el conocimiento y la protección de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, Raúl García, destacó que «a través de contenidos audiovisuales y sonoros buscamos mejorar la experiencia de los visitantes y, al mismo tiempo, acercar la riqueza ambiental, paisajística y cultural de este enclave natural único».

Al respecto, subrayó que «se trata de una acción más dentro del trabajo y empeño que estamos realizando desde el Cabildo para contribuir a la conservación y sensibilización ambiental, con el objetivo de preservar y proteger las Dunas de Maspalomas».

De esta manera, la iniciativa ofrece información acerca de los senderos transitables, poniendo en valor los usos responsables y compartidos de los visitantes a la Reserva Natural, para evitar la regresión del campo dunar.

El contrato, que se divide en dos lotes y cuenta con un presupuesto de licitación de 27.914 euros, contempla la producción de vídeos promocionales y la creación de audioguías digitales con traducciones a varios idiomas y acceso mediante códigos QR, favoreciendo una experiencia inmersiva y de calidad para los visitantes.

