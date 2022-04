«No es un insulto homófobo porque no creo que este empleado tenga esa condición»

El portavoz de Agrupación de Vecinos Santa Lucía, Manuel Hernández, asegura que su compañero de partido, el edil José Luis Araña, no incurrió en homofobia cuando llamó «maricón de mierda» a un trabajador del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana porque no le consta que ese empleado tenga esa condición, segun afirmó este martes ante los micrófonos de Radio Planeta.

También reconoció que la actitud de Araña no estuvo bien y que posiblemente «se llevará alguna recriminación», pero dejó claro que esa reacción tuvo un contexto y que la prensa se ha quedado solo en el insulto. Reprochó al trabajador que reaccionara de forma «machacona, desproporcionada, insistente y molesta» a una pregunta planteada «con mucha educación» por su compañera Lucía Rodríguez respecto a unos cortes en la emisión de la radio municipal. «¿Qué (esas palabras) están mal dichas? Sí, pero hay que ponerlas en contexto, cómo se dijo, quién provocó y cómo se llegó a este extremo, pero esta parte no se explica y lo que interesa aquí es desplazar a un partido como AV».

Hernández ha roto el silencio de su partido tras el incidente en el que uno de sus concejales, José Luis Araña, llamó «maricón de mierda» e hizo ademán de agredir al funcionario municipal y periodista Juan García Luján tras el último pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, el pasado jueves 31 de marzo. En todo caso, emplaza la versión oficial de su formación a un comunicado en los próximos días.

«No es un insulto homófobo», sentenció Hernández. Explicó que cuando se le llama a alguien «mariquita» o «cabrón», palabras que el concejal califica de «feas y malsonantes, no se está refiriendo a un cabrón como a un cornudo y a un mariquita por su condición homosexual». Y acto seguido razona su argumento. «Porque no creo que la tenga este empleado, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento».

En ese sentido, Manuel Hernández insiste. «Seguro que no es un ataque homófobo, porque José Luis no lo es, será otras cosas, pero eso no lo es», subrayó el edil, quien, pese a defender a su compañero, dejó claro que no comparte la reacción que tuvo. «No soy una persona violenta, no apoyo este tipo de actitudes, José Luis probablemente se llevará una recriminación porque tiene que controlarse en esto, pero (...) hay que estar presentes para ver lo que sufrimos, hay que estar presente y verlo».

El concejal explicó que todo se originó por la «actuación desproporcionada, machacona, insistente y molesta» porque García Luján «entendía que se estaba dudando de su profesionalidad». El edil, en declaraciones exclusivas a Radio Planeta, eludió entrar en más detalles, pero manifestó que le sorprendió la actitud del jefe de prensa del Ayuntamiento.

«Me sentí muy molesto porque la compañía Lucía, con mucha, mucha educación, se dirigió a él y le hizo la pregunta. Se podía aclarar de otra manera, que era un incidente técnico, que desafortundamente ocurre con mucha frecuencia y que casualmente ha ocurrido en el caso de ustedes», se explicó el edil.

Contó que cuentan con un vecino que les manda por wasap datos de lo que está ocurriendo y que les alertó de que se había cortado la emisión, circunstancia que «a veces se produce en el momento más interesante del debate», apostilla. «Es normal que preguntemos, es una pregunta muy simple, pero reaccionó de una manera que yo no concibo, y venga y venga, de forma machacona, hasta que en un momento dado saltó José Luis, que a lo mejor tiene la mecha más corta, y le soltó lo que le soltó, pero es que no paraba, era un ataque constante, constante, a la compañera Lucía que a mí me estaba resultando hasta molesto».