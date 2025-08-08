Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teodoro Sosa, presidente de la Mancomunidad del Norte, hizo entrega de los carros al alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves. C7

Guía incorpora cuatro carros eléctricos para la limpieza de sus calles

El presidente de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa, ha hecho entrega al alcalde municipal, Alfredo Gonçalves, de la nueva maquinaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa María de Guía

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:29

La Mancomunidad del Norte ha hecho entrega al Ayuntamiento de Santa María de Guía, en el Parque Científico Tecnológico del Norte, ubicado en La Punta de Gáldar, de cuatro barrenderos eléctricos que servirán para ayudar al personal de servicio de limpieza del municipio a realizar de manera óptima y con un menor esfuerzo las labores de limpieza, cuidado y mantenimiento de las calles de Santa María de Guía.

Este tipo de carros, 100% eléctricos, son los primeros de este tipo que se adquieren en Canarias para el servicio municipal de limpieza de un Ayuntamiento. Los carros están diseñados para mejorar el servicio de limpieza y mantenimiento de las calles, permitiendo transportar el carro y su carga sin esfuerzo por los operarios gracias a su motor y su diseño ergonómico.

Esta maquinaria ha sido adquiridos a la empresa Sevi Drago Vehículos Industriales S.L., especialista en vender este tipo de carros, por un importe total de 25.680 euros. El presidente de la Mancomunidad y alcalde del municipio de Gáldar, Teodoro Sosa, hizo entrega al alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, de estos cuatro carros que han sido financiados por el Plan de Cooperación del Cabildo junto a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  3. 3 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  4. 4 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  5. 5 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  6. 6 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  7. 7 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  8. 8 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  9. 9 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  10. 10 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Guía incorpora cuatro carros eléctricos para la limpieza de sus calles

Guía incorpora cuatro carros eléctricos para la limpieza de sus calles