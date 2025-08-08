Guía incorpora cuatro carros eléctricos para la limpieza de sus calles El presidente de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa, ha hecho entrega al alcalde municipal, Alfredo Gonçalves, de la nueva maquinaria

CANARIAS7 Santa María de Guía Viernes, 8 de agosto 2025, 15:29 Comenta Compartir

La Mancomunidad del Norte ha hecho entrega al Ayuntamiento de Santa María de Guía, en el Parque Científico Tecnológico del Norte, ubicado en La Punta de Gáldar, de cuatro barrenderos eléctricos que servirán para ayudar al personal de servicio de limpieza del municipio a realizar de manera óptima y con un menor esfuerzo las labores de limpieza, cuidado y mantenimiento de las calles de Santa María de Guía.

Este tipo de carros, 100% eléctricos, son los primeros de este tipo que se adquieren en Canarias para el servicio municipal de limpieza de un Ayuntamiento. Los carros están diseñados para mejorar el servicio de limpieza y mantenimiento de las calles, permitiendo transportar el carro y su carga sin esfuerzo por los operarios gracias a su motor y su diseño ergonómico.

Esta maquinaria ha sido adquiridos a la empresa Sevi Drago Vehículos Industriales S.L., especialista en vender este tipo de carros, por un importe total de 25.680 euros. El presidente de la Mancomunidad y alcalde del municipio de Gáldar, Teodoro Sosa, hizo entrega al alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, de estos cuatro carros que han sido financiados por el Plan de Cooperación del Cabildo junto a la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte.