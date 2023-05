«Gran Canaria debe ser el motor de las islas y hoy es la cenicienta»

José María Ponce, candidato de UxGC al Cabildo de Gran Canaria, sigue recuperándose tras el fuerte accidente sufrido en el pasado Rally Islas Canarias.

Esta entrevista se realizó antes de ese infortunio y desde CANARIAS7 le deseamos una pronta recuperación. Él sigue el día a día de la campaña, con la esperanza de que UxGC tenga voz propia a partir del 28M.

–¿Qué diagnóstico realiza de la isla de Gran Canaria?

–Es muy claro. Gran Canaria es la isla que lidera todos los datos de pobreza, paro, asistencia sanitaria, ayuda a los dependientes, etc. El Cabildo debe ser el motor social y económico de la isla y, sin embargo, no es capaz de gestionar sus propios recursos y ponerlos al servicio de las personas que peor lo están pasando. Un ejemplo claro lo vemos en su plan de infraestructuras sociosanitarias, con un compromiso de casi 1.000 nuevas plazas y ni siquiera han cumplido con un 10%, lo que significa que los recursos económicos no se están gestionando adecuadamente. Si a esto le unimos la cifra de turistas que cada año estamos perdiendo respecto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con 1.700.000 visitantes menos, nos podemos hacer claramente una idea de que tampoco la gestión a nivel turístico, que debe ser la fuerza impulsora en empleo público y riqueza, está consiguiendo esos objetivos. Respecto al sector primario, hay muchas personas que hablan de que el Cabildo Insular está fuera de contexto. Las ayudas que se hacen al sector primario, donde la gente tiene una edad avanzada que no está acostumbrada a las nuevas tecnologías, todo se hace basada en ellas y por tanto les resulta muy díficil acceder, y hay serias quejas no solo con los agricultores, ganaderos y pescadores sino a nivel general de que esas subvenciones tienen que tener un carácter directo. Ellos no quieren subvenciones y menos para tributar después en el IRPF. Lo que ellos desean es que abaraten sus costes de materiales, por lo que hay que resituar las necesidades del sector. Y todo esto se produce porque las administraciones públicas están perdiendo la humanización que se necesita. El sector ganadero no se ha reunido con el consejero del Cabildo en estos cuatro años. No se ha escuchado al sector y esto da una idea de lo que está pasando en la administración.

–¿Qué objetivos tiene UxGC el 28 de mayo?

–Unidos por Gran Canaria es el único partido insular que se presenta a las elecciones. Somos un partido de centro, liberal y que solamente tenemos una ideología, que se llama Gran Canaria. Gran Canaria es nuestro objetivo principal. Si nosotros logramos tener fuerza y representación en el Gobierno de Canarias, a través del equipo de Lucas Bravo de Laguna, conseguiremos el objetivo que están haciendo otros partidos políticos en otras islas, con el punto álgido de Casimiro Curbelo en La Gomera, y seamos la llave institucional para gobernar en Canarias y poder traer esos recursos económicos que hacen falta para nuestra isla, pero no solo porque somos los que más necesidades tenemos sino también porque son los que nos corresponden. Somos la isla que menos inversión recibe por habitante y menos dinero de los presupuestos se dirige. UxGC debe cubrir un espacio de ser la alternativa al resto de partidos tradicionales que ya han tenido su oportunidad de gestionar y no lo han hecho adecuadamente, y a los datos me remito.

-¿Con qué Gran Canaria sueña?

-Con una Gran Canaria más justa, con un reparto equitativo. Ha llegado la hora de Gran Canaria y esta oportunidad no se puede perder.

-¿Qué prioridades tiene la isla?

-Me preocupa muchísimo el Plan Insular de Ordenación porque en estos momentos se cuestiona si será otra vez invalidado por unas cuestiones procedimentales. El Plan Insular es la base económica para que aquellos inversores que quieran ampliar sus negocios o implantarse en la isla lo puedan desarrollar.

-¿Qué opina del tren?

-Me parece perfecto, pero sin embargo ese tren que ya está incluido en el ese Plan Insular de Ordenación con la extensión final, pero hay un serio problema y es que no tiene financiación. Hay que mover los cauces del Estado y de Europa para conseguir esa financiación que en el menor de los casos podremos tener ese tres en unos seis años. En seis años, con el aumento poblacional y de carnés de conducir, puede que nos encontremos conun tren activo y que los mismos atascos que sufre la GC-1 estén presentes. Eso es una solución, un parche, pero me temo que dentro de seis o siete años no sea la solución a los problemas de movilidad que tiene la isla.

-¿UxGC tiene alguna línea roja?

-En absoluto. Somos un partido de centro y liberal que asume nuestras propias ideasl. Nosotros al Cabildo llevamos 138 medidas para las 18 consejerías y nuestro programa electoral es la base para el desarrollo de la isla que queremos. No hay líneas rojas. Queremos poner a Gran Canaria como motor del archipiélago y no , como hasta ahora, en la cenicienta de las islas.

-¿De las 138 medidas que lleva, cuál es la más novedosa?

-Poner en uso los casi 600 millones de superávit que hay en las cuentas del Cabildo. Es lamentable que no se devuelva ese dinero a los ciudadanos en forma de servicios, obras públicas, empleo, etc.