«Gran Canaria debe despertar, es su hora»

Unidos por Gran Canaria afronta las últimas hora de campaña con la ilusión de que su mensaje ha calado en la sociedad de la isla. Lucas Bravo de Laguna, candidato de UxGC al Parlamento de Canarias, reitera que «el único voto útil para los grancanarios este domingo 28 de mayo es el de UxGC. Gran Canaria es la isla que más aporta y la que menos recibe por habitante y debe despertar. Ha llegado la hora de Gran Canaria y el domingo tenemos una oportunidad de apostar por un partido insular, que no quiere romper Canarias y que quiere la unidad de Canarias, y que lo único que pretende es que haya un mayor equilibrio económico, político y financiero para Gran Canaria. UxGC es el único partido que de verdad puede traer las inversiones que Gran Canaria necesita», reitera.

«Suelo ir a dos o tres municipios diarios y he mantenido reuniones con diversos sectores, y acompañado en distintos mítines a compañeros de partido, y cada vez he notado que ha calado el mensaje de Unidos por Gran Canaria en la isla. Este domingo 28 de mayo se decide quién va a dirigir el reparto de fondos públicos en Canarias y la realidad es que a día de hoy quien lo dirige es Casimiro Curbelo desde La Gomera con su partido insular y pretende seguir haciéndolo a partir del 28M, con unos o con otros. Cada día oigo y veo barbaridades y promesas de unos y de otros totalmente irrealizables. Lo que hay que hacer es un reparto más justo de los fondos. Gran Canaria es la isla que más aporta y la que menos recibe por habitante en los últimos 20 años. Esto no lo puede hacer ni el PP, ni CC ni quienes gobiernan, porque no lo han hecho en estos años y porque necesitan los votos de otras islas para tener representación, por eso nosotros solo nos presentamos en Gran Canaria. Es la hora de Gran Canaria», destaca.

«Con 870.000 habitantes, Gran Canaria necesita de manera urgente tener representación en el Parlamento de Canarias de un partido insular que defiende los intereses de todos los grancanarios y grancanarias. Nuestro mensaje no es ideológico, sino de sentido común. Canarias no puede estar otros cuatro años dependiendo de un señor desde La Gomera, con solo 6.000 votos. No se puede permitir que la gobernabilidad de Canarias dependa del 0,07% de los votos de La Gomera y del 0,03% de El Hierro. Es increíble cómo un señor con 6.000 votos desde La Gomera puede marcar el destino de toda Canarias. ¿Vamos a seguir permitiendo eso desde Gran Canaria? Yo si fuese gomero votaría a Casimiro Curbelo, pero vivo y soy de Gran Canaria. Me parece increíble que excepto nosotros nadie apueste por cambiar el sistema electoral», afirma.

Lucas Bravo de Laguna sigue alzando la voz. «UxGC ofrece un proyecto diferenciador, porque no queremos prestarnos a esos juegos que los demás sí se van a prestar a partir del domingo. Nosotros, a partir del 28 de mayo, si tenemos representación lo único que vamos a hacer es luchar por traer lo que por justicia nos corresponde. Nosotros somos el gran movimiento social que necesita esta isla para recuperar nuestro orgullo, lo que nos corresponde, para reequilibrar Canarias y para gestionar mejor los recursos públicos».

Unidos por Gran Canaria plantea múltiples propuestas sobre la mesa. Entre ellas, el candidato Lucas Bravo de Laguna destaca «la gran apuesta por un hospital comarcal en el sureste de la isla de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana, porque así aliviaríamos la tensión hospitalaria que sufre el Negrín y el Insular, y toda esa zona que cada vez tiene más población tendría una dotación sanitaria pública en buenas condiciones».

Bravo de Laguna resalta que las propuestas de UxGC serán ejecutadas «y no dormirán en el sueño de los justos como pasa hasta ahora con infinidad de proyectos. Aún me acuerdo de aquella locomotora que Román Rodríguez presentó en el parque de San Telmo. La inacción que sufre Canarias es enorme». UxGC propone una bajada de impuestos, lo propusimos antes que Coalición Canaria, del 7% al 5% del IGIC, bonificaciones en el IRPF, hemos hablado del Aiem y hemos sido valientes en este asunto con la enorme carestía de la cesta de la compra.

Otro asunto que le preocupa a UxGC es el «desequilibrio regional existente en el reparto de menores no acompañados en Canarias. Ahora parece que existe un nuevo repunte migratorio y como se demostró hace unos meses en el propio Pleno del Parlamento de Canarias, Gran Canaria es la isla que está soportando el 70% de la carga. De 2.645 Menas en Canarias, Gran Canaria acoge a casi 1.700 y Tenerife a 221. Las cifras son escandalosas y nadie, absolutamente nadie, dice ni hace nada para corregirlas. Desde UxGC hemos pedido siempre mayores controles en frontera, perseguir a las mafias organizadas con más medios y que a cualquier ilegal que llegue a nuestra tierra y cometa algún delito se le expulse de inmediato. A todo esto añadimos que es impresentable que ningún otro partido político, ni candidato en la isla hable alto y claro de la situación especialmente grave que vive Gran Canaria. Una cosa es ser solidario, que por supuesto debemos serlo, y otra es que tengamos más del triple de Menas que Tenerife. Hace falta solidaridad de España y Europa, pero también desde dentro de Canarias», afirmó.

Unidos por Gran Canaria afrontará con ilusión la noche electoral, pero antes vivirá, al igual que el resto de la isla, con intensidad el posible ascenso de la UDLas Palmas a Primera. En relación al fútbol y al Estadio de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna quiere recalcar que «la propuesta para que Gran Canaria sea sede del Mundial de fútbol 2030 es de UxGC» y añadió «que UxGC acabará la obra del estadio sea la isla o no sede del Mundial. El Estadio de Gran Canaria hay que terminarlo ya», destacó.

«Queremos defender lo que Gran Canaria se merece y repito que el único voto útil para Gran Canaria este domingo es el de UxGC».