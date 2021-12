La Gran Canaria PRO 2021 contará con la participación del campeón del mundo Daniel Hasulyo

La competición Gran Canaria PRO 2021, que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre, contará con la participación de Daniel Hasulyo, uno de los mejores deportistas de stand up paddle en la modalidad de Race. El atleta húngaro se encuentra en el top tres del mundo en este deporte y ha recibido importantes galardones, como la medalla de oro en el mundial de la International Surfing Association en 2018 y bronce en la ICF SUP World Championships 2021.

Entre los participantes de la prueba también estará Jaran Rodríguez, deportista de Fuerteventura que se posiciona como uno de los favoritos para la Gran Canaria PRO, al ser uno de los pioneros y más experimentados a nivel internacional en la disciplina. Junto a él asistirán atletas de su club Buenaventura SUP.

Asimismo, en la categoría Junior, destacan Elisa López y Noah Díaz, miembros del equipo de la escuela Second Reef, organizadora del evento, quienes debutaron este año en la competición con doce y nueve años, respectivamente. La participación en esta prueba podría posicionar a estos jóvenes deportistas como vencedores del Circuito Nacional Copa de España 2021, en sus categorías, Sub 12 y Sub 10.

El director de la escuela, Eduardo Díaz, explica que la asistencia de profesionales como Hasulyo y la elección de la playa de Anfi del Mar como lugar de celebración, convierten la prueba en uno de los campeonatos de mayor prestigio en las Islas.

«Muy pronto podremos darle la bienvenida a estos grandes atletas en Gran Canaria», señala Eduardo Díaz, que recuerda que este año la competición será Open, Copa de España y puntuable para el circuito de la Federación Canaria de Surf.

Las inscripciones para la Gran Canaria PRO 2021 ya están disponibles a través de la web de la Federación Canaria de Surfing para las diferentes categorías.