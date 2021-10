Francisco García, elegido alcalde de Santa Lucía, en relevo de Rodríguez

Francisco García López, de NC, fue este miércoles elegido alcalde de Santa Lucía de Tirajana con 14 votos a favor frente a 10 en contra en un pleno en el que se sientan 25 ediles. Solo faltó el voto de Beatriz Mejías, del grupo Mixto y exrepresentante de Podemos, que no acudió a la sesión y excusó su ausencia. Los ediles de NC (7), La Fortaleza (5) y PP (2) cumplieron así el pacto de gobierno que firmaron en febrero de 2020 y votaron a García, candidato de NC, que fue, por otra parte, la fuerza más votada en las últimas elecciones. En cumplimiento también de aquel acuerdo, la semana pasada había renunciado ya a la alcaldía Santiago Rodríguez, de La Fortaleza.

La sesión duró apenas una hora y transcurrió sin sorpresas. Entre los asistentes, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y de Agüimes, Óscar Hernández. También estuvieron los exalcaldes de Santa Lucía, Silverio Matos y Dunia Santana, ambos igualmente de NC. En representación de Telde llegaron los ediles de NC, Celeste López y Agustín Arencibia. La alcaldesa, Carmen Hernández, del mismo partido, tuvo sesión en el Parlamento de Canarias. De Gáldar vino también el edil Carlos Ruiz.

La candidatura de García no fue la única. Cualquier grupo podía presentar la suya. Los socios del pacto ya tenían acordado que votarían a la de NC, y el PSOE, en la oposición, no hizo uso de su derecho. Solo AV compitió con García, pese a reconocer que no contaba con apoyos suficientes, y presentó a su cabeza de lista, Manuel Hernández, que solo logró los apoyos de sus 5 ediles. Justificó el gesto como «una declaración de intenciones» ante toda aquella ciudadanía «que apostaba por el cambio y se sintió engañada por los partidos que firmaron este pacto».

García, que prometió su cargo y fue arropado entre aplausos, ofreció «dedicación, diálogo y humanidad» y tendió una mano explícita a la oposición, a la que convocó públicamente, junto a los partidos en el gobierno, a contribuir al «gran proyecto de consolidar el dinamismo de Santa Lucía de Tirajana y el bienestar de su gente». También dijo querer implicar al personal. «Escucho la demanda de cientos de santaluceños que quieren que usemos la política para resolver sus problemas y no para pelearnos en cuestiones secundarias». En lugar del bastón de mando, en Santa Lucía se impone un pin alegórico del cargo.

En la foto superior, cargos de NC y exalcaldes que vinieron a arropar a García. En la imagen, de izq. a dcha., Agustín Arencibia, Celeste López, Teodoro Sosa, Silverio Matos, Antonio Morales, Francisco García, Román Rodríguez, Dunia Santana y Óscar Hernández. Justo sobre estas líneas, público asistente a la sesión. Por limitaciones de aforo hubo que situar a parte de los que acudieron en el exterior del Salón de Plenos. Al lado, un vecino felicita a García. / Cober

Acabada la sesión, en declaraciones a los periodistas, ofreció «estabilidad, implicación, diálogo y cercanía a la ciudadanía y a sus problemas». Recordó que la hoja de ruta ya se definió cuando se firmó el pacto y que ahora toca en estos 20 meses que restan impulsar lo que falta. Asume el cargo como una gran responsabilidad y un gran honor. «Nunca pensé, cuando de pequeño correteaba por estas calles, que iba a ser el alcalde de mi municipio».

Hernández, de AV, que solo intervino para presentar su candidatura, fue muy crítico con el gobierno. Reivindicó su partido como alternativa a los que «sufren día a día la desidia, el abuso y su pésima gestión política». De Rodríguez, alcalde saliente, dijo que ha sido el peor de la historia de Santa Lucía y el que acumula más sentencias condenatorias de España. Por su parte, Julio Ojeda, del PSOE, también se vio como alternativa real a un gobierno «que recrea el pasado, que renuncia al presente, y que niega la mirada valiente al futuro», y cuya gestión tildó de «gris», porque «da la espalda a las ilusiones y esperanzas de la ciudadanía».

Por su parte, tanto Santiago Rodríguez, de La Fortaleza, como Marcos Rufo, del PP, subrayaron la estabilidad conseguida y el valor de cumplir los acuerdos. En respuesta a Hernández, Rufo dijo que ya dimitió como presidente local del PP y anunció que no se presentaría más como candidato. Yaiza Pérez, de NC, repasó la gestión «durante 20 meses duros» y dijo que este miércoles solo cambiaba la persona que ocupa la alcaldía, pero «no el rumbo tomado en febrero de 2020». De García destacó su «capacidad de trabajo», su «conocimiento profundo del consistorio y del municipio», sus «referentes anteriores en la gestión» y su «equipo de concejales».

Reestructuración de áreas

El ya nuevo alcalde, Francisco García, anunció que su elección traerá consigo una reestructuración de las áreas dentro del grupo de NC. Aparte de las que ya tenían, Minerva Pérez asumirá Obras; Yaiza Pérez, Educación, portavocía y Medios de Comunicación; Roberto Ramírez, Patrimonio; Ana Gopar, Solidaridad; y Francisco Guedes, Protección Civil. También habrá cambios en La Fortaleza. Santiago Rodríguez presidirá el Ateneo Municipal, y Ana Mayor, Contratación.