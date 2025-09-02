El exedil Monzón subraya que 'La Mirada' es municipal y que sí compete su arreglo El que fuera responsable de Parques y Jardines en Telde en el mandato anterior impulsó la operación Petra para esculturas urbanas

El concejal de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Telde en el mandato 2019-2023, Álvaro Monzón, aclara a este periódico que la escultura 'La Mirada', obra de Sergio Gil y situada en la rotonda de entrada al centro comercial Las Terrazas desde la GC-1, es propiedad municipal, por lo que refuta las dudas que al respecto ha apuntado públicamente el alcalde, Juan Antonio Peña. Varios informes técnicos municipales y alguno más externo instan a la urgente rehabilitación de la pieza, que se está cayendo a cachos, literalmente.

El exresponsable de esa área, ahora en la oposición como edil de NC, aporta como prueba la respuesta que le dio en 2021 la Concejalía de Patrimonio Municipal a una solicitud formal de su departamento sobre la titularidad de la obra. La técnico contestó con un informe en el que dejaba constancia de que 'La Mirada' figura inscrita en el inventario de bienes municipales (nº: 125).

Pero el alcalde también apuntó, en declaraciones a este periódico, que no las tenías todas consigo respecto a si el Ayuntamiento tiene la competencia para actuar sobre esa glorieta en la que está la escultura. Por la información que maneja, ese entramado viario sigue estando en manos de la promotora del Parque Marítimo de Jinámar, enclave en el que se halla Las Terrazas. No obstante, avanzó su intención de solicitar un informe aclaratorio.

Sin embargo, Monzón le remite a un dictamen que ya existe y que fue librado por la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias ante una consulta similar del Ayuntamiento de Las Palma de Gran Canaria sobre la titularidad de los enlaces por el lado norte de este parque marítimo, los que unen Las Terrazas con El Mirador.

Y la respuesta, subraya el exedil de Parques de Telde, es que son públicas, no de la promotora, luego, entiende Monzón, el cuidado de la rotonda y, sobre todo, el de la pieza que alberga, sí son competencia del Ayuntamiento. No en vano, se preguntó, si no fuera así, cómo es que el consistorio encargó años atrás varios informes sobre el estado de deterioro de 'La Mirada' y cómo reservó incluso en 2023 una partida de más de 90.000 euros para su arreglo que nunca se ejecutó.

A juicio de Monzón, lo que hay detrás es un intento del actual gobierno local de desentenderse de las esculturas urbanas pese a que forman parte del patrimonio público y artístico de la ciudad y, en ese sentido, de devolverlas al limbo administrativo del que precisamente trató de sacarlas este concejal. En su etapa impulsó la operación Petra, que recuperó las del Juego del Palo, La Herradura, Las Golondrinas y Las Tazas y limpió las del Parque Franchy Roca.

«Artiles busca ocultar su incapacidad para arreglar la escultura»

El concejal Monzón rebate las tesis del actual edil de Parques, Juan Francisco Artiles, quien sostiene que las esculturas no son competencia de su departamento. Su antecesor en el cargo le pregunta que si es así, por qué encargó otro informe sobre la pieza ya en su etapa. Y le recuerda que si decayó el expediente de emergencia que dejó Monzón iniciado fue por su culpa. «Busca ocultar su incapacidad para gestionar el arreglo; ¿por qué no inició otra emergencia?».

