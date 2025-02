Un estudio de detalle desbloquea la colmatación del frente marítimo de Las Marañuelas

Gaumet Florido Mogán Martes, 4 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un estudio de detalle propuesto por dos promotores privados, pero consensuado con el Ayuntamiento de Mogán, desbloqueará la colmatación del desarrollo urbano del frente marítimo de Las Marañuelas, en Arguineguín. El documento, ahora en información pública, propone un tratamiento urbanístico homogéneo para las ocho manzanas urbanas que se levantan a lo largo de los 554,19 metros de longitud de este frente de fachada. Con ese fin, fija el volumen máximo edificable de las edificaciones y sus alturas de coronación, en concreto, en aquellas manzanas en las que no están definidos.

Elaborada por el arquitecto Fernando Briganty, esta propuesta normativa surge por el interés de dos promotores, las entidades Arguineguín City Home S.L. y Promociones Inversiones VLTD S.L. Ambas quieren desarrollar dos parcelas de este frente marítimo, pero las lagunas que en materia de ordenación de esos suelos existen en las Normas Subsidiarias de Mogán les dificultan las pertinentes autorizaciones que han de tramitar ante Costas. Con este documento solventan esas carencias para ellos y para todos los propietarios de ese litoral, entre ellos, el propio Ayuntamiento.

Este estudio de detalle no crea nuevas manzanas y solo afecta a las ocho existentes. En ese sentido, lo que propone no altera ni la calificación, ni la superficie, ni las alineaciones de las parcelas afectadas. Tampoco modifica el número de plantas establecidas por las Normas Subsidiarias, sino que, como se recoge en la propia memoria justificativa del documento, se limita «exclusivamente a definir la altura de coronación en aquellas ordenanzas zonales donde no estuviera establecido por el ordenamiento urbanístico municipal, con el objetivo de unificar y homogeneizar» este frente.

14 metros de altura como máximo

A las ocho manzanas existentes en esta franja de litoral, todas cerradas, con edificaciones entre medianeras de uso residencial y levantadas sobre un suelo urbano consolidado, no se les aplica una única ordenanza, sino cuatro, pero a algunas de ellas les faltan parámetros por precisar.

Así las cosas, este documento propone que para la ordenanza IV, que permite hasta tres plantas más ático, se fije una altura máxima de 14 metros para las edificaciones y una ocupación del 100%. Esta normativa afecta a dos manzanas de las 8, la manzana 4, delimitada por Graciliano Afonso, Miguel Marrero Rodríguez, Tomás Morales y del Molino (son las casas que dan fachada al tramo más recto de la calle Miguel Marrero que da al mar), y a parte de la manzana 5, delimitada por las calles Miguel Marrero Rodríguez, del Molino, Tomás Morales, Saulo Torón y Luján Pérez, y la carretera general GC-500.

Por su parte, la ordenanza V no establece ni tipo de edificación, ni uso ni usos tolerados. Esas lagunas las rellena este estudio de detalle, que propone que la edificación sea entre medianeras, como en todo el conjunto, que el uso sea el residencial y que el tolerado, como en el resto de manzanas, sea el comercial en planta baja.

En esta ocasión, esta ordenanza es de aplicación en tres manzanas, las ubicadas a la derecha de la playa si se mira de frente al mar: la manzana 1, delimitada por las calles la Lajilla, San Antonio y Ángel Guimerá; la 2: entre las calles La Lajilla, San Antonio, Ángel Guimerá y Tomás de Iriarte; y la 3, entre las calles Graciliano Afonso, Miguel Marrero Rodríguez y Tomás de Iriarte.

El estudio de detalle, en información pública durante un mes, ve necesario colmatar algunas de las edificaciones para evitar disrupciones en el paisaje urbano, reduciendo las diferencias en alturas y las medianeras vistas.

Dos nuevos edificios de uso residencial que pueden ser vacacionales

Los proyectos que promueven las dos entidades que han instado este estudio de detalle para el frente marítimo de Las Marañuelas, en Arguineguín, tendrán que ser de uso residencial, pues es el único que se contempla para esta parte del litoral en estas ocho manzanas urbanas, pero podrán estar destinadas también a viviendas vacacionales. No en vano, este es precisamente uno de los usos permitidos en suelos residenciales. Si fuera suelo turístico, no estaría autorizado.

Esas dos nuevas edificaciones estarían ubicadas en la manzana cuatro, en el tramo de la calle Miguel Marrero que mira al mar. Y en ambos casos los dos promotores pretenden renovar las edificaciones existentes y aprovechar la altura que ahora se concreta y se fija en este estudio de detalle.

Temas

Mogán

Arguineguín

Urbanismo