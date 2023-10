15 espectáculos y 25 payasos convertirán a Valsequillo en el epicentro de las risas

Durante tres días, las risas de la isla se oirán en las calles de Valsequillo. Del 2 al 5 de noviembre, vuelven los payasos con el espectáculo Tres días de Farándula, en su XVII edición del Festival Internacional de Payasos, en el que las artes escénicas vinculadas al clown y a la farándula se fundirán en una programación para toda la familia.

Luis Monzón, director y fundador del festival, recordó ayer que fue el primero que nació en Canarias y, también, en Gran Canaria con un «presupuesto modesto, aunque seguimos remando y peleando para que no desaparezca y así poder dignificar y visualizar la figura del payaso». El próximo año «cumplirá la mayoría de edad, 18 años a lo largo de los que más de 25.000 personas han podido disfrutar de los más de 300 artistas internacionales con los que ha contado», apuntó.

Tres días de Farándula cuenta en esta edición con 15 espectáculos con artistas de España, Alemania y Francia, conciertos en directo, una exposición y una entrega de premios a los mejores de espectáculos de esta edición cuyo jurado estará compuesto por los niños y niñas que pasen por Valsequillo.

Monzón participó este lunes en la rueda de prensa de presentanción de este festival, que definió como «multidisciplinar, porque no solo hay clown sino también música y arte plástico, y con un cartel de inmensa calidad», acompañado de Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, y Francisco Atta, alcalde de Valsequillo.

Según Medina, con la consolidación de esta propuesta cultural, el municipio es uno de los protagonistas del mundo del payaso, mientras que Atta resaltó que este festival -que el Ayuntamiento subvenciona con 30.000 euros- «ya forma parte de la idiosincracia de Valsequillo y de Gran Canaria» y destacó la labor de Monzón, «un vecino de Valsequillo que apuesta por la cultura y sus espacios».

Programa

El payaso canario Chincheta inaugurará el festival el 2 de noviembre en el teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel de Valsequillo. Además, el día 3, actuarán Mineflu, una aprendiz de bruja un poco torpe y distraída, la compañía palentina Eddy Eighty llevará la música de los 80 al circo con The Power of the 80's y El Super Sustituto, un sorprendente solo de circo tocado por la magia del clown y del teatro.

El 4 de octubre arrancará con el espectáculo Albura Varietté, al que seguirá Round a Round, que llega desde Alemania con hula-hoops y sofisticadas técnicas acrobáticas, acompañadas de la torpeza cómica de una mujer maravillosamente extravagante, Improlocura, La Churry con su espectáculo Woow (premio del público en el Festival Mujeres con Narices 2023), y el valenciano Cataplum!!! Vivir entre bombas.

El día 5 toca turno a El circo de Marionetas de Pepe Luna, los espectáculos A teaste of Vaudeville de la Bella École y Este País es un Circo, de la compañía Dos perillas. Asimismo, todas las noches habrá música en directo, con las actuaciones de Reina de Sal, DJ Alee Vegaa, 5 Elementos, Neketan DJ y Danti Nagore&Kubacanashé.