Elízabeth López Moreno será la número dos de Unidos por Gran Canaria al Parlamento

Elízabeth López Moreno será la número dos de Unidos por Gran Canaria (UxGC) al Parlamento de Canarias a las próximas elecciones de mayo. La ejecutiva y empresaria formará parte de la candidatura que encabeza el diputado regional y presidente de la formación insular, Lucas Bravo de Laguna.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Elízabeth López es Diplomada en Turismo, especializada en el desarrollo de productos turísticos para mercados internacionales, en la actualidad compagina la actividad como gerente en su propia agencia de Intermediación Turística con la Vicepresidencia y la Dirección Comercial y Logística de la Sociedad de Comercialización Las Palmas Bus S.A. López «afronta por vez primera un reto político en una lista, acompañándome como número dos en la candidatura de Unidos por Gran Canaria al Parlamento».

Así lo ha anunciado Bravo de Laguna, quien se ha mostrado convencido de que «su pasión por Gran Canaria y su preparación profesional, suman cualidades a la candidatura que vamos a ofrecerle a los grancanarios para mejorar la isla».

Según ha declarado, asume con «responsabilidad» dicho puesto, agradeciendo el respaldo del presidente de la formación amarilla. «Unidos por Gran Canaria será la herramienta que mejorará la situación de estancamiento económico y social que viene sufriendo la isla».

En esa línea, la candidata hizo referencia al desequilibrio en ingresos fiscales que soporta Gran Canaria en relación al resto de islas. «Una aportación económica absolutamente desproporcionada» -como así revelan los datos aportados por la Agencia Tributaria Canaria-, siendo, además, «Gran Canaria es la isla que menos inversión recibe por habitante» (datos oficiales suministrados por la Intervención General de Canarias), pese a ser la isla con más necesidades.

A este respecto, la número dos al Parlamento añadió que efectivamente, «el desequilibrio en la recaudación no sería tan grave si no se produjera, al mismo tiempo, una importante desigualdad de inversiones en sentido inverso». Así como no culpó a los políticos de otras islas «por defender la suya», pero sí a los políticos de Gran Canaria por no hacerlo «de forma conveniente». Con Unidos por Gran Canaria se revertirá esta situación. «Lograremos un reequilibrio inversor», subrayó.

Elízabeth López, aparte de jugar un papel muy importante en el área de turismo del partido, y tener un perfil idóneo para las relaciones internacionales; habla inglés, alemán y sueco, dirige también la Comisión Sostenibilidad, Medio Ambiente y Bienestar Animal, lo que la convierte en una persona con mucho peso dentro de la organización, dado que el plan de desarrollo económico para la isla de Unidos por Gran Canaria pasa, en gran medida, por las energías renovables, y que Unidos por Gran Canaria se define como partido animalista.

La candidata de Unidos por Gran Canaria ha insistido en la necesidad de «medidas urgentes» una bajada generalizada de impuestos. Abaratar el precio de los productos básicos que componen la cesta de la compra en Canarias con la bajada del AIEM, así como del tipo general del IGIC, del 7% al 5%, «lo que facilitaría a las familias cierto desahogo». Así como defendió la necesidad de la bonificación de un 50% en el IRPF, tanto en el tramo autonómico como en el estatal, para los residentes de toda Canarias.

Sostiene también que los altos niveles de recaudación generan superávit en las cuentas públicas de muchas administraciones, por una incapacidad para gastar los ingentes recursos que entran en sus arcas públicas, a lo que Elízabeth López apuntó que los mismos Presupuestos Autonómicos para 2023 «son el reconocimiento de un fracaso de la política económica del Gobierno», ya que «la previsión de ingresos no se apoya en la recuperación económica o la generación de empleo y riqueza, sino en el pernicioso y despiadado efecto de la inflación», que se mantendrá en niveles muy altos durante todo el 2023 y parte del 2024, castigando especialmente, a las clases medias y trabajadoras.

Por su parte, el presidente de UxGC, Lucas Bravo de Laguna, resaltó, además de su excelente formación, la gran capacidad de trabajo que tiene y su rápida adaptación al mundo de la política, algo que atribuye a la gran empatía que demuestra con los más necesitados y su capacidad para proponer soluciones a los problemas que se le plantean, «es, sin duda, una perfecta compañera de candidatura», sentenció el líder del partido. Finalmente, la candidata de la formación grancanaria manifestó sentirse muy ilusionada con su nombramiento y agradecida a su partido, y en especial a su presidente, Lucas Bravo de Laguna, por la confianza depositada en ella, así como confiada en convertirse en diputada regional a partir del 28 de mayo, porque percibe que el mensaje de UxGC está calando en los grancanarios y que Gran Canaria empieza a despertar.