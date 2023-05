Domínguez dice que el PP «es de fiar» y pide una oportunidad

El candidato del PP a presidente de Canarias, Manuel Domínguez, enfatizó este viernes que ha sido alcalde durante 11 años y sabe «bien lo que es cumplir los compromisos», para después dirigirse a los electores con estas palabras: «Somos de fiar, les pido a los canarios una oportunidad».

Domínguez escogió el barrio de Vegueta, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, para su primer acto oficial de campaña en la calle, que consistió en presentar las grades líneas de su programa electoral, su Plan para gobernar. De las 136 páginas de que consta el documento, el candidato popular puso el énfasis en cuatro bloques: sanidad, economía, sector primario y fiscalidad.

Volvió a defender que la sanidad pública canaria «ha colapsado» y necesita un rescate a fondo, porque, desde su punto de vista, sus problemas ya no solo se arreglan con más inversión ni mucho menos se palían con parches, requieren un cambio de modelo.

Tres problemas en el sistema sanitario público

El PP observa tres problemas especialmente acuciantes en el sistema sanitario público de las islas: sus listas de espera, el casi medio millar de personas que ocupan cama en un hospital a pesar de tener el alta, por falta de recursos sociales para ellos, y la situación de la Atención Primaria. De las listas de espera dijo que es consciente de que «nunca se podrán eliminar», pero se comprometió a recortarlas todo lo posible, y respecto a la atención primaria anunció una reforma que permita que vuelva a ser el escalón «de entrada» al sistema de salud, sin que se la use como «la barrera».

En cuanto al sector primario, explicó que, aunque su peso en el PIB de las islas no es muy elevado, el PP no quiere correr el riesgo de perderlo. «Creo en el libre mercado, no soy intervencionista», señaló, «pero hay situaciones en las que la administración pública tiene que acompañar a algunos sectores».

Respecto a la economía, Domínguez afeó al Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) que siga sin bajar los impuestos, a pesar de que «no es capaz de gastar todo lo que recauda» y situó a Canarias como la comunidad autónoma con más remanentes en su presupuesto. «Este Gobierno de Canarias es el que más ha recaudado de la historia, el que más ha saqueado a los ciudadanos, y no toma ni una sola medida de alivio fiscal», señaló.

El líder regional del PP argumentó que ese dinero que el Gobierno «no gasta» está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, más aún en unos momentos en los que numerosas familias canarias no llegan a fin de meses y soportan una de las cestas de la compra más caras de todo el país.

Sobre la ecotasa que proponen implantar varios partidos del actual Gobierno, Domínguez se opuso a esa medida. A su juicio, en una comunidad que no gasta todo lo que recauda, que vive del turismo y que va a ver cómo su oferta se encarece por la fiscalidad europea al combustible aéreo, no procede incrementar la presión fiscal sobre ese sector.