La Diputación del Común intercede en el desalojo del poblado de Bahía de Formas El próximo viernes ha convocado una reunión con los afectados y ha conformado un equipo de mediación liderado por Ana de León

C. G. O. Santa Lucía de Tirajana Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

La Diputación del Común ha decidido impulsar por 'motu propio' una reunión el 5 de septiembre con la plataforma de personas que residen en el poblado ilegal de Cueva Laya, en Bahía de Formas, donde hace más de una semana hubo una intervención policial para citar a los moradores a una comparencia ante el Seprona de la Guardia Civil por orden judicial, además de precintar más de 130 espacios e identificar a alrededor de 80 migrantes en situación irregular.

Pese a que ningún afectado había solicitado su intermediación, desde la institución se han puesto en contacto con los representantes del colectivo conformando un equipo de mediación con la adjunta de Igualdad, Ana de León, a la cabeza, la abogada Gloria Gutiérrez y la mediadora, Silvina Dragonetti, para estudiar la situación. Se les ha pedido toda la documentación necesaria para estudiar su caso.

La Diputación del Común insiste en la necesidad de que las administraciones competentes actúen de manera urgente para evitar que se produzcan más desalojos sin alternativa. Por ello, propone la apertura de una mesa de trabajo inmediata en la que participen el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos y el cabildo implicado, con el objetivo de articular soluciones habitacionales de urgencia y al mismo tiempo, diseñar medidas estructurales frente a la crisis de vivienda que vive el Archipiélago.

Desde la Institución entienden que los cuerpos de seguridad cumplen con su trabajo, pero en esta ocasión el problema de fondo no es la actuación policial, sino la falta de soluciones por parte de las administraciones públicas. «No se puede desalojar a familias que llevan años viviendo en un lugar sin haber previsto una alternativa, y menos aún en plena crisis habitacional en Canarias, de ahí que sea preciso estudiar toda la situación y mediar para ver qué se puede hacer por estas familias que en muchos casos están en situación de vulnerabilidad», destacan. En este sentido, también se ha contactado con la Asociación de Derecho al Techo.