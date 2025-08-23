Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas Cerca de un millar de personas se encuentran viviendo en estos solares

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Sábado, 23 de agosto 2025, 16:13

La Guardia Civil está ejecutando este sábado una orden del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana entregando una notificación masiva a los residentes en el asentamiento ilegal de Bahía de Formas, en Santa Lucía de Tirajana. En la iniciativa participaron más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil, Policía Local y técnicos municipales, apoyados por la unidad de drones de la Policía de Telde.

El objetivo de la intervención es comunicar que no se puede realizar ninguna construcción nueva y precintar los solares vacíos. Sin embargo, han sido desalojadas varias familias al constar que no residían en el lugar o que las condiciones de las infraviviendas no eran las adecuadas, incluso que había riesgo para sus moradores.

Este operativo continuará mañana para conseguir notificar a la mayor parte de residentes, que podrían rondar el millar en alrededor de 200 construcciones ilegales.