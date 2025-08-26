Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 26 de agosto de 2025
Precinto colocado en una construcción a medio ejecutar. Cober

El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado

La intervención policial por orden de un juzgado ha precintado numerosos solares vacíos y con construcciones a medias para evitar su expansión

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:37

El operativo que inicio el sábado la Guardia Civil por orden de un juzgado, que se extendió hasta el domingo, ha permitido intervenir en el 80% del asentamiento ilegal de Bahía de Formas, en Santa Lucía de Tirajana, donde se ha identificado y notificado a sus residentes. La actuación se retomará en los próximos días para abarcar lo que queda pendiente, dos de los siete sectores en los que se dividió la operación en la que participaron también la Policía Local, técnicos municipales del área de Urbanismo, así como de Servicios Sociales, además de Extranjería de la Policía Nacional.

Los moradores recibieron un documento en el que se les cita para que comparezcan en el Seprona de Vecindario en un día y fecha concreta. Se trata de las personas que aún no habían acudido, ya que algunos de ellos lo hicieron por 'motu propio' meses antes y tienen que declarar en el juzgado a partir de noviembre.

Aún no hay un balance final de la intervención, a la espera de una nueva jornada, pero la macrooperación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana para frenar la expansión del poblado precintó una gran parte de los terrenos donde viven alrededor de 200 familias en infraviviendas que carecen de servicios básicos como agua de abasto, electricidad y saneamiento. La gran mayoría son extranjeros y una gran proporción no tienen la residencia.

Solares vacíos o a medio construir

El precinto se realizó especialmente en solares donde aún no se había construido o en aquellos que tenían obras a medio ejecutar. Asimismo, también donde se constataba que no era la primera residencia y en donde se guardaban animales o se había dedicado a la agricultura. No se desalojó a nadie que tuviese ese lugar como única residencia y con unas mínimas condiciones para vivir. Los vecinos estiman que el 60% de la superficie tiene un precinto.

El sábado hubo un detenido por saltarse el cierre de una de las construciones y se deslojó a una mujer porque la vivienda estaba en precario, mientras que el domingo se localizó a dos menores sin escolarizar.

Pagos de hasta 7.000 euros

La denominada parcela 140, en el polígono 1, donde las infraviviendas ha proliferado a pasos agigantados desde la pandemia, tiene según el Catastro 132.026 metros cuadrados, pero su extensión alcanza los 139.000, y está calificada como de suelo agrario. Este espacio, denominado Las Veredas, acogía anteriormente invernaderos.

Según ha podido saber este periódico, hay personas que llegaron a pagar hasta 7.000 euros por los terrenos donde se asentaron, creyendo inicialmente que los estaban comprando y se podía construir. En la actualidad, la gran mayoría es consciente de que en ese lugar no se puede levantar ningún tipo de construcción ni se pueden legalizar las que se hicieron, ya que es rústico y tiene propietarios privados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  3. 3 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  4. 4 Arucas sanciona con 9.000 euros e incauta dos perros peligrosos tras varios ataques en Montaña Cardones
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen
  7. 7 Majestuosa UD
  8. 8 Clavijo: «Ni por asomo es comparable la situación de Baleares»
  9. 9 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español
  10. 10 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado

El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado