El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado La intervención policial por orden de un juzgado ha precintado numerosos solares vacíos y con construcciones a medias para evitar su expansión

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Lunes, 25 de agosto 2025, 23:37

El operativo que inicio el sábado la Guardia Civil por orden de un juzgado, que se extendió hasta el domingo, ha permitido intervenir en el 80% del asentamiento ilegal de Bahía de Formas, en Santa Lucía de Tirajana, donde se ha identificado y notificado a sus residentes. La actuación se retomará en los próximos días para abarcar lo que queda pendiente, dos de los siete sectores en los que se dividió la operación en la que participaron también la Policía Local, técnicos municipales del área de Urbanismo, así como de Servicios Sociales, además de Extranjería de la Policía Nacional.

Los moradores recibieron un documento en el que se les cita para que comparezcan en el Seprona de Vecindario en un día y fecha concreta. Se trata de las personas que aún no habían acudido, ya que algunos de ellos lo hicieron por 'motu propio' meses antes y tienen que declarar en el juzgado a partir de noviembre.

Aún no hay un balance final de la intervención, a la espera de una nueva jornada, pero la macrooperación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana para frenar la expansión del poblado precintó una gran parte de los terrenos donde viven alrededor de 200 familias en infraviviendas que carecen de servicios básicos como agua de abasto, electricidad y saneamiento. La gran mayoría son extranjeros y una gran proporción no tienen la residencia.

Solares vacíos o a medio construir

El precinto se realizó especialmente en solares donde aún no se había construido o en aquellos que tenían obras a medio ejecutar. Asimismo, también donde se constataba que no era la primera residencia y en donde se guardaban animales o se había dedicado a la agricultura. No se desalojó a nadie que tuviese ese lugar como única residencia y con unas mínimas condiciones para vivir. Los vecinos estiman que el 60% de la superficie tiene un precinto.

El sábado hubo un detenido por saltarse el cierre de una de las construciones y se deslojó a una mujer porque la vivienda estaba en precario, mientras que el domingo se localizó a dos menores sin escolarizar.

Pagos de hasta 7.000 euros

La denominada parcela 140, en el polígono 1, donde las infraviviendas ha proliferado a pasos agigantados desde la pandemia, tiene según el Catastro 132.026 metros cuadrados, pero su extensión alcanza los 139.000, y está calificada como de suelo agrario. Este espacio, denominado Las Veredas, acogía anteriormente invernaderos.

Según ha podido saber este periódico, hay personas que llegaron a pagar hasta 7.000 euros por los terrenos donde se asentaron, creyendo inicialmente que los estaban comprando y se podía construir. En la actualidad, la gran mayoría es consciente de que en ese lugar no se puede levantar ningún tipo de construcción ni se pueden legalizar las que se hicieron, ya que es rústico y tiene propietarios privados.